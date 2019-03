A Ferencvárostól igazolt a Siófok

Az idény végén az EHF Kupa idei elődöntőjében is érdekelt Siófokhoz távozik a Bajnokok Ligájában szereplő FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapatának 30 éves kapusa, Szikora Melinda és 29 esztendős irányító-átlövője, Nerea Pena – jelentették be a felek szerdán. A négyszeres magyar válogatott Szikora 2013, míg a spanyol nemzeti együttesnél is számításba vett Pena 2012 óta erősítette a Ferencvárost.

„A Ferencváros elmúlt éveit meghatározó játékosokról van szó, akiket szerettünk volna megtartani, de ők sajnos nem fogadták el az ajánlatainkat – idézte Bognár Lászlót, az FTC kézilabda szakosztályának ügyvezető igazgatóját a klub hivatalos honlapja. – Sajnálom mindkettejük döntését, köszönjük az itt töltött éveket és a további pályafutásukhoz sok sikert kívánunk.”

A Siófok edzője, Tor Odvar Moen „elképesztő igazolásnak” nevezte Nerea Pena érkezését, aki hazája akkori kirakatcsapatától, az Itxakótól igazolt Budapestre hét évvel ezelőtt. Az évek alatt a magyar élvonal meghatározó játékosa lett, miközben például magyarul is megtanult. Mint a siófokiak honlapjának elmondta, változásra volt szüksége, ezért döntött a váltás mellett.

„Több megkeresést is kaptam, amelyek közül a siófoki lehetőség volt a legideálisabb számomra. Fontos szempont volt, hogy továbbra is Magyarországon maradhatok. Az eddig itt töltött hét év alatt nagyon sok barátom lett, megszerettem az országot és mára egyértelműen második otthonomként tekintek rá. Ennek az idénynek még nincsen vége, így profi játékosként most természetesen a jelenre koncentrálok. A következő szezonra, annak új kihívásaira, új impulzusaira pedig kíváncsian és bizakodóan gondolok.”

A Siófokkal kapcsolatos szerdai hír még, hogy megkezdődött a helyszíni jegyértékesítés a Viborg HK elleni, április 6-án sorra kerülő EHF-kupa elődöntőre – az interneten csütörtöktől lesznek elérhetők a belépők.