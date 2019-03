May: Már nem lehetséges a megállapodásos kilépés a jövő héten

A brit miniszterelnök kiemelte: ez annak a következménye, hogy a londoni parlament két év alatt sem tudott egyetértésre jutni.

Theresa May brit miniszterelnök szerint a londoni parlament két év alatt sem volt képes egyetértésre jutni a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) módjáról, és ennek következményeként az Egyesült Királyság már nem tud időben, vagyis jövő pénteken elfogadott Brexit-megállapodással kilépni az Európai Unióból – írja az MTI. Mint megírtuk , ezer nappal a népszavazás után, egy nappal az EU kulcsfontosságú csúcstalálkozója és alig több mint egy héttel a március 29-én késő estére kitűzött kapuzárás előtt Theresa May Donald Tuskhoz, az Európa Tanács elnökéhez intézett hivatalos levélben kérte az 50. cikkely tényleges életbe lépésének elhalasztását. Mint az már előzetesen kiszivárgott, May viszonylag rövid időre, június 30-ig kér hosszabbítást. A határidő jelentősége, – ahogy erre a kormányfő Jeremy Corbynnal, az ellenzék vezérével folytatott pengeváltása során utalt, – ez az utolsó nap, amíg az Egyesült Királyság anélkül őrizheti meg tagsági igazolványát, hogy részt kelljen vennie a május végén sorra kerülő európai parlamenti választáson.