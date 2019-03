Felemás zoknis világnap a Down-szindrómásokért

Március 21-e a tavasz első napja mellett 2012 óta a Down-szindróma világnapja is. Ilyenkor rendezvényekkel mutatják be azt, hogy a Down-szindrómások is képesek dolgozni, keresni, saját életükről dönteni, és boldogan élni, mint bárki más.

A Down-szindróma világnapjának ötlete Stylianos E. Antonarakis genetikustól származik, az ENSZ közgyűlésének döntése alapján hivatalosan először 2012-ben tartották meg, de a Down Syndrome International már 2006 óta megrendezi. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet, növelje a megértést, és segítsen, hogy a Down-szindrómások méltósággal és a társadalom egyenjogú, aktív és értékes tagjaiként teljes életet élhessenek. Ezen a napon jellemzően olyan események zajlanak, amelyek megmutatják a Down-szindrómások teljesítményét, támogatják a függetlenségüket, önképviseletüket és döntési szabadságukat. Ezen a napon világszerte

vidám, felemás zoknit húznak az emberek, hogy kifejezzék a támogatásukat.

Miért március 21-én? A dátum a Down-szindróma genetikai háttérét adó három példányban jelenlevő 21-es kromoszómát (3.21.) jelképezi.

Magyarországon a Rejtett Kincsek Down Egyesület kezdeményezésére 2009-től rendeznek nagyszabású ünnepséget Budapesten a Vígszínházban. Ma már számos más városban is megemlékeznek a világnapról: érzékenyítő játékokat, koncerteket, előadásokat tartanak, amelyek bemutatják a Down-szindrómás emberek is képesek dolgozni, keresni, saját életükről dönteni, alkotni és boldogan élni, mint bárki más.

Az Európai Down-szindróma Egyesület január 1. és március 21. között minden nap bemutatott egy Down-szindrómás embert, aki elmondta, hogy a társadalom aktív tagjaként hogyan járul hozzá közössége jólétéhez.