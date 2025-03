Felemás zoknis világnap a Down-szindrómásokért

Március 21-e a tavasz első napja mellett 2012 óta a Down-szindróma világnapja is. Ilyenkor rendezvényekkel mutatják be azt, hogy a Down-szindrómások is képesek dolgozni, keresni, saját életükről dönteni, és boldogan élni, mint bárki más.