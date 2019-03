"Nem behódolni" - kérik az MTA feldarabolása ellen tüntetők az elnökséget

Abban igaza van a Nézőpont Intézet médiakutatójának, hogy rengeteg embert ér el a nagyobbik kormánypárt az online térben, ám ez nem feltétlenül siker.

Márpedig ha az embernek van szerencséje egy moderálás előtt álló poszt hozzászólásaira egy pillantást vetnie, vagy esetleg egy friss kiírást még akkor szemlél meg, mikor éppen csak érkeznek alá a kommentek, bizony nem csak szívecskéket és gratulációt fog ott látni. Sőt, néhány kritikus hozzászólás még tovább is megmarad:



A módszertanról az is kiderült, hogy a Fidesz mellett ellenzékként a DK, a Párbeszéd, az MSZP, a Momentum, az LMP és a Jobbik, illetve Gyurcsány Ferenc, Szél Bernadett, Jakab Péter, Márki-Zay Péter, Karácsony Gergely, Tóth Bertalan és Demeter Márta hivatalos Facebook-oldalait nézték. Ez pedig közel sem fedi le a teljes ellenzéki online jelenlétet:



Megjegyzendő, a Kutyapártnak a választók körében szintén a Momentuméval azonos, 5 százalék körüli a támogatottsága. A Médianéző kihagyta ugyanakkor a kormányfő Facebook-oldalát is. Erről Boros Bánk azt mondta: "Orbán Viktor oldalára vonatkozóan rendelkezünk adatokkal, de, minthogy hasonló a helyzet, mint a pártok viszonylatában (azaz egyedül több interakciót váltott ki, mint a vizsgált ellenzéki politikusok együttvéve), így ennek közlése tartalmi szempontból újdonságot nem hozott volna, míg az ellenzéki szereplők egymáshoz viszonyított arányai ténylegesen új információnak bizonyultak".

Arra a kérdésre, hogy vajon a szakember szervezett mozgásnak tudja-e be a Fidesz sikerét, tekintetbe véve a nagyobbik kormánypárt által működtetett ál-profilok tömegének aktív működését. A portál azt írja, Boros Bánk Levente válasza a felvetésre a következő volt: a nagyobbik kormánypárt tudatosan és hatékonyan használta a Facebookot már tavaly is.

A Médianéző álmodta az ellenzéki médiatúlsúlyt

A Médianéző volt az, amelyik tavaly decemberben, közvetlenül azt is "kikutatta", hogy "a hazai médiapiac továbbra is balliberális dominanciájú". A közvetlenül a KESMA létrejötte után nyilvánosságra hozott elemzés elképesztő sarkításokkal van tele, kezdve onnan, hogy a független sajtót balliberálisnak bélyegzi, egészen odáig, hogy egy az egyben megfeledkezik a közmédiáról.

Ez természetesen nem áll útjában annak, hogy az "eredményekkel" még Brüsszelben is példálózzanak és mentegetőzzenek a fideszesek, ha a magyar sajtószabadságról kérdezik őket.