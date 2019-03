Mindenkit felbőszített a Penny 135 forintos teje - a boltlánc íratlan szabályt rúghatott fel

Ami a vásárlóknak jó hír lehet, az a tejtermelőknek és -feldolgozóknak, valamint a kereskedőknek valóságos rémálom, már-már "árulás". Ilyen áron ugyanis jelenleg sokak szerint "abszurd" minőségi tejet adni.





Csütörtöktől 135 forintért adja akciósan a szlovák tartós (uht) tejet (1 liter) a Penny Market. Eddig ez akár egy reklám is lehetne, hogy mégis cikk lesz belőle, annak a reakciók az okai. A napi.hu információi szerint ugyanis a boltlánc ezzel a lépésével alaposan kiakasztotta a magyar tejfeldolgozókat és kereskedőket. Ez az alacsony árszint ugyanis szerintük a mostani piaci körülmények között "nehezen indokolható".

"a tej felvásárlási ára Magyarországon jelenleg 100 forint kilogrammonként, ami az Európai Unióban sajnos a legalacsonyabb, ennél Szlovákiában magasabb a tej felvásárlási ára."

A dobozos tej bekerülési költségének legnagyobb hányadát az alapanyag teszi ki, erre pedig a logisztikai, feldolgozási, csomagolási és munkaerő-költségek jönnek rá. A 135 forintos literenkénti bruttó ár az öt százalékos áfa mellett 128 forintos nettó árat jelent, ezért az összegért pedig ma Magyarországon csak veszteséggel lehet jó minőségű tejet előállítani, és a fogyasztók számára kínálni."

A fentiek fényében nem csoda, hogy Harcz Zoltán, a Tej Terméktanács ügyvezető igazgatója elárulta, vizsgálják a Penny lépését, ráadásul rögtön két "fronton".



Egyrészt a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalnál (Nébih) kezdeményezték, állapítsák meg, felmerül-e a tisztességtelen ár alkalmazása. Ezzel párhuzamosan pedig a Magyar Tejgazdasági Kísérleti Intézettől kérték a Penny által kínált tej beltartalmi vizsgálatát.

A napi.hu forrásai arról beszéltek, a Penny Market a mostani - általuk "zseni árnak" nevezett - akcióval lényegében arcul csapta az ágazatot, és felrúgott egy amolyan "íratlan szabályt" is. Amikor ugyanis, mint a portál fejtegeti, a kormány januártól 5%-ra csökkentette a tartós tejek áfáját, cserébe kvázi azt "várta" a kereskedőktől, hogy magyar termelőktől, feldolgozóktól vegyék a tejet. Megállapodás ugyan nem született erről (hiszen az jogellenes is lett volna), de a tejpiaci szereplők és a kereskedők a hírek szerint tartották magukat ehhez az "elváráshoz".



Szakértők szerint a Penny lépése azért káros, mert most a többi nagy boltlánc azt kérheti a magyar cégektől, adják nekik annyiért a tejet, hogy a Penny 135 forintos árával megegyező - vagy annál alacsonyabb- áron tehessék a polcokra. Márpedig a jelenlegi piaci helyzetben ez abszurd kérés.

Úgy tudni, a magyar tejtermelők fontolóra is vették, hogy demonstrációt szerveznek valamelyik Penny-egység elé a 135 forintos tej miatt.



A portál megkereste magát a főszereplő diszkontláncot is, amely úgy reagált, magyar forrásból nem tudott elegendő mennyiségűt beszerezni ebből a fajta tejből. ""Azokban az esetekben, amikor a beszállítók megfelelő mennyiségű nyerstej hiányában nem tudják a teljes üzlethálózatra vonatkozó igényeinket teljesíteni, más forrásokból kell biztosítanunk a vásárlóink számára a legjobb ár/érték arányú termékeket" - írta a cég, amely szerint most is ez történt.



A boltlánc üzleti titokra hivatkozva arról nem adott tájékoztatást, hogy mennyiért szerezte be a 135 forintért kínált tejet. Azt viszont leszögezték, hogy minden esetben betartják a hatályos jogszabályokat.

Annyit azért egy félmondattal jeleztek, az import tej árelőnyét "átadták a vásárlóknak". Ez arra utal, hogy Szlovákiából olcsóbban jutottak hozzá a tejhez, mint itthonról, ami viszont látszólag ellentmond az egyik feldolgozó, cikkünk elején már idézett, mondatának, mely szerint az EU-ban jelenleg idehaza a legalacsonyabb a tej felvásárlási ára.