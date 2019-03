Nem száguld egyelőre az e-autó piac (videó)

Az elektromos autók kényelmi szintje várhatóan még 2025-re sem éri el a robbanómotorosokét - véli a Mol szakembere.

Alapvetően nem a nyilvános e-töltők száma gátolja az elektromos autók tömeges elterjedését – vélekedett lapunknak Tóth-Fekete Róbert. A Mol-csoport e-mobilitási vezetője szerint a hálózat másfél éven belül elérheti a megfelelő sűrűséget. A beszélgetés apropója, hogy a Mol budapesti, Nagyszőlős utcai kútján átadták az ország első, 75 kilowatt /kW/ leadására alkalmas, valamennyi elektromos autótípus számára használható ultratöltőjét. A 75 kW-s egység – adataik szerint – az erre alkalmas, nagyobb elektromos autókat 20 perc alatt 3-400 kilométer megtételére teszi képessé. Tóth-Fekete Róbert szerint ugyanakkor az elektromos autók több szempontból még 2025-re sem érik el fosszilis üzemanyaggal működő társaik kényelmi szintjét. Így, bár a fejlesztések gőzerővel zajlanak, az egy töltéssel megtehető, néhány száz kilométer továbbra is behatárolja az igényeket. (Ráadásul a tényleges táv telente, nagyobb hidegben tovább rövidülhet.) Bár a legerősebb ultra- és villámberendezések lényegében egy étkezés, azaz néhány tíz perc alatt szinte teljesen feltöltik az akkumulátorokat, ez még mindig nem vetekszik a folyékony üzemanyagok feltankolásához szükséges néhány perccel. Úgyszintén szempont az ár: továbbra is sokkal drágább ugyanis az elektromos meghajtású autó a hasonló felszereltségű robbanómotorosnál. (Tegnap a kút képességeit egy 28 milliós listaárú Audi e-tronon tesztelték.) Ma Magyarországon 5500 tisztán elektromos személygépkocsi üzemel. Hibridekkel együtt a különböző kedvezményekre jogosító zöld rendszám mintegy tízezer gépjárműnek jár. Igaz, ez a szám évről évre jelentős ütemben emelkedik.

Tóth-Fekete Róbert, a Mol e-mobilitásért felelős igazgatója bemutatja az ország első, 75 kilowattos elektromosautó-töltésre is alkalmas oszlopát a Mol Nagyszőlős utcai kútján.

A Mol-kutakon 48 darab, 50 kW-s villámtöltő működik, amit hamarosan további három követ. Utóbbi esetében szerintük körülbelül fél órára van szükség 3-400 kilométer megtételének képességéhez. Ezen túlmenően a Mol a Next-E konzorcium tagjaként – más nemzetközi cégekkel összefogva – a cseh határtól a Fekete- és az Adriai tengerig a fő közlekedési útvonalak mentén 2020 végéig 252 e-töltőt telepít. Ezekből 141 kerül Mol-töltőállomásra. Mindezek közül jelenleg 18 villámtöltő üzemel. Magyarországra a tervek szerint 5 ultragyors- és 54 gyorstöltő kerül. Ezek zöme autópálya-menti töltőállomásaikon lesz megtalálható. A most átadott kúton egy töltés – annak időtartamától függetlenül - a 22 kW-s, váltakozó áramú (AC) töltőn 1990, a 75 kW-s, egyenáramún (DC) pedig 2990 forint. Igaz, mostantól egy hónapig a Nagyszőlős utcai kúton ingyen tankolhatnak az autósok. Inkább 200 kilométerre tenné a 75 kW-s, illetve az 50 kW-s töltővel 20 perces töltés után megtehető távot Antalóczy Tibor, a Villanyautosok.hu főszerkesztője. 3-400 kilométerhez ugyanakkor meglátása szerint arányosan több idő szükséges. De az adatok számos körülménytől függnek. A gépjárművek általában nem teljesen lemerült állapontban érkeznek és csurig sem érdemes feltölteni az akkumulátorokat. A téli hideg kedvezőtlen hatása szintén erősen függ az autó típusától – tette hozzá. Ma Magyarországon adatai szerint közel száz 50 kW-s, és további mintegy 400 22 kW-s, nyilvános töltőállomás üzemel. Gond viszont, hogy utóbbi típus a hazai utakat rovó elektromos autók túlnyomó többsége számára használhatatlan – tette hozzá. (Egy 22 kW-s oszlop ára néhány millió, egy 50 kW-sé pedig 5-7 millió forintra tehető. A 75 kW-s még drágább.) Ehhez még társul az elektromos hálózat kialakításának költsége, amit utóbbi két esetben bizonyosan szintén milliós nagyságrendre tesz. Több cég, így az NKM Nemzeti Közművek, az E.ON, az Elmű-ÉMÁSZ, üzletközpontok, szállodák és számos önkormányzat is adott át az elmúlt időszakban nyilvános e-töltőket. Ezek túlnyomó többsége jelenleg ingyenesen használható: a Molon kívül egyelőre csak a Lukoil-kutakon térítéses az e-tankolás. Igaz, a vonatkozó jogszabály idénre ígért megszületése után e tekintetben véget érhet a hazai e-autózás Kánaánja. Elektromos autók amúgy - lakossági díjszabás mellett - többnyire normál, 230 V-s aljzatból is tölthetők. Szakértők szerint egy átlagos akkumulátor ezen a módon 8-10 óra alatt lesz tele. Erre értelemszerűen inkább az otthoni pihenés vagy a - közlekedést nem igénylő – munka időszaka alkalmas.