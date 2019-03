Erős támasz Netanjahunak - persze kérdés, hogy Trump kitakarja-e a korrupciós ügyet

Nyíltan beszállt az izraeli választási küzdelembe Washington. Benjamin Netanjahut a Fehér Házban fogadja az elnök.

Amit nem sikerült elérnie Benjamin Netanjahunak 2015-ben az akkor hivatalban lévő Barack Obamánál, az könnyen ment Donald Trumpnál. Az amerikai elnök a jövő hét elején hivatalos látogatáson fogadja az izraeli miniszterelnököt. Izraelben április 9-én rendeznek előrehozott választásokat. A kampány igen durva, a Beni Ganz tábornok nevével fémjelzett Kék és Fehér párt a március 19-én nyilvánosságra hozott felmérések szerint 32-27, illetve 31-29 százalékos arányban vezet ugyan Benjamin Netanjahu pártja, a Likud előtt, de önálló kormányalakításra nincs esélye, a jobboldali potenciális koalíció még mindig többséget szerezhet. A jobboldali és az ultraortodox pártok 64, illetve 62 mandátumra számíthatnak, míg a balközép pártok valamint az arab formációk 56, 58 mandátumra esélyesek. Ebben a szoros véghajrában az amerikai hátszél komoly segítség lehet. A trumpi adminisztráció részéről ez nem váratlan, hiszen eddig is mindent megtett Netanjahu pozícióinak erősítéséért: az egész világgal szembemenve áthelyezte az amerikai nagykövetséget is Tel Avivból Jeruzsálembe, elismerve ezzel a vitatott státusú várost a zsidó állam oszthatatlan fővárosának. A washingtoni vizit előzményeként szerdán Izraelbe érkezett Mike Pompeo amerikai külügyminiszter, a találkozó apropóján Netanjahu elsősorban azt emelte ki, hogy az amerikai-izraeli kapcsolatok soha nem voltak ennyire jók és szorosak. M egvitatták egy Irán elleni szövetség kialakítását, illetve Trump elismerte I zrael fennhatóságát a Golán-fennsíkon. Mindez persze jól jöhet a kampányfinisben, de egyáltalán nem biztos, hogy elég lesz a korrupciós eljárás elé néző, a demokratikus erőket, a civil társadalmat egyre inkább magára haragító miniszterelnök újabb győzelméhez. Márciusban ugyanis újra fellángolt a Netanjahu vezette koalíció által tavaly elfogadott, a nemzetközi szervezetek és az Európai Unió által is bírált nemzetállam törvény körüli vita. (A jogszabály a zsidók államának mondja ki Izraelt, másodrangú állampolgárokká téve az arabokat, drúzokat.) Március közepén a kulturális miniszter egyik kijelentésére reagálva Rotem Sela ismert televíziós műsorvezető élesztette újra a vitát. „A pokolba is, mikor áll elő végre valaki a kormányból, és közli végre a közvéleménnyel, hogy Izrael minden állampolgárának állama és minden ember egyenlő, legyen akár arab, drúz, LGBT, vagy, atyaég, baloldali" – írta Instagramm oldalán. Miután Netanjahu válaszként leszögezte, hogy Izrael "nem minden polgárának állama", az ország talán legismertebb sztárja, a Wonder Womenként ismert Gal Gadot is szembeszállt a miniszterelnökkel, védelmébe véve a műsorvezetőt és az izraeli arabok egyenjogúságát. A minap pedig az idei Eurovízió dalfesztivál műsorvezetője, Assi Azar is bekapcsolódott a vitába, arra buzdítva mindenkit, ne féljen véleményt nyilvánítani, s kiállni az igazságosság mellett.