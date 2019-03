Vesztes nyitány a szlovákok ellen

Két góllal kikapott Szlovákiától a magyar labdarúgó-válogatott csütörtök este Nagyszombatban, az Európa-bajnoki selejtezők E csoportjának első fordulójában.

Alig két órával Szlovákia és Magyarország történetének ötödik futballmérkőzése előtt Nagyszombatban szinte semmi nem utalt arra, hogy a városban Európa-bajnoki selejtezőt rendeznek. Legalábbis amerre jártunk, nem hirdették a meccset óriásplakátokon, nemzeti színekbe burkolt erkélyeket sem lehetett látni, a sálba, mezbe öltözött hazai szurkolók pedig nem az út menti sörözőkben hangoltak. A City Aréna felé közeledve aztán megváltozott minden, a vendégoldalon 18.30 magasságában már izzott a hangulat – éppen akkoriban várt a beléptetésre a nagyjából 2000 főt számláló magyar tábor, amelynek nagyja kora délután nyolc busz és körülbelül kéttucatnyi személyautó fedélzetén kelt útra Budapestről.

A rendre ekkor már természetesen megszámlálhatatlanul sok rendfenntartó és szervező vigyázott a nagyszombati focilegendáról, Anton Malatinskyról elnevezett stadion környékén, az egyik sárga mellényt viselő rendező nem is mulasztott el óvatosságra inteni bennünket, miután elmagyarázta, hogy merre található a Magyarországról érkezők számára fenntartott parkoló. A belépőkapuk előtt szlovák sálat és zászlót is égető magyar drukkerek közé a hírek szerint egyszer kellett benyomulniuk rendet tenni. Mindeközben az aréna másik, hazai szektorok felé vezető oldalán (ahol a sajtóbejárat is van) már-már idilli hangulat uralkodott: szurkolói zóna, ajándékboltos standok és egy kisebb fúvószenekar szórakoztatta a közönséget. Volt, aki szlovák jégkorongmezben érkezett, más különösebb szurkolói kellék nélkül kisgyermekekkel. A hangulat egyáltalán nem tűnt ellenségesnek.

Noha a kezdőrúgásra hellyel-közel megtelt a 19 néző befogadására alkalmas City Aréna (amely egyben hotel és bevásárlóközpont is), a kezdés előtt egy órával még szinte alig volt szlovák a lelátón. Bár előzetesen a hazaiak mindent elkövettek, hogy jól elkülönítsék egymástól a szlovák és a magyar drukkereket, a vendégtábor melletti két oldalon mégis bejutottak magyar zászlókkal is. Felvidéki magyarok voltak, akik végig együtt szurkoltak a hermetikusan elzárt szektorban helyet foglalókkal. A kezdés előtti krónikához tartozik még, hogy a várakozásoknak megfelelően mindkét himnusz alatt felharsant a füttyszó, a vendégtábor ráadásul hátat fordítva tüntetett a szlovák nemzeti imádság alatt.

A pályán kezdetben a házigazda vezetett veszélyesebb támadásokat. A 13. minutumban például a magyar keret legértékesebb játékosa, a tavaly honosított hátvéd, Willi Orbán nem tudta elrúgni a labdát az ötösön belül, a hazaiak sztárja, a korábban az olasz élvonalbeli Napolit erősítő Marek Hamsík azonban alig tíz méterről a kapu mellé lőtt. Hat perccel később Dávid Hancko lövése már a felső kapufát is súrolta.

A folytatásban a magyar csapat is el-eljutott a kapu elé, komoly gólszerzési lehetőséget azonban nem sikerült kialakítani. Már-már úgy tűnt, gól nélküli állásnál ér véget a játékrész, amikor a 42. percben Ondrej Duda megszerezte a vezetést Szlovákiának – bosszantó szituáció volt, mivel a gólszerző a kulcsmomentum előtt több magyar játékos gyűrűjében tudta elpasszolni a labdát.

A szünetben egyik szövetségi kapitány sem cserélt, a lelátón viszont fokozódott a helyzet: összeszólalkozhatott a vendégtábor balján helyet foglaló felvidékiek csoportja a közelben lévő szlovákokkal, hamarosan ugyanis kisebb tömegjelenet alakult ki. Előbb mellényes rendezők, később rendfenntartók álltak a felek közé, így biztosítva a békét. A pályán aztán az 55. percben eljött, amire magyar oldalon sokan vártak, Marco Rossi ugyanis Kleinheisler László helyére azt a Szoboszlai Dominiket küldte be, aki ez alkalommal debütált a nemzeti tizenegyben. Később Dzsudzsák Balázs is beállt, akinek ez volt a 99. válogatott fellépése.

Az első igazán veszélyes magyar gólhelyzetre 64. percet kellett várni, Szoboszlai emelése és Orbán fejese után Szalai Ádám lőtt a jobb alsó sarok felé húszról. Dubravka nagyot vetődve védett. A 77. percben Dzsudzsák emelt a kapu fölé, újabb gólt azonban a szlovákok szereztek a végén: öt perccel a lefújás előtt Albert Rusnak alakította ki a 2-0-s végeredményt.

Rossi legénysége a második fordulóban vasárnap fogadja a nyitányon Azerbajdzsánt 2-1-re verő horvát válogatottat.