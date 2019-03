Macron levegőnek nézte Orbánt - videó

Milliós tétel lehet a javítás: a szakembereknek egy hete hiába keresik, honnan kerül az ólom az ivóvízbe.



Már egy hete csak palackos vizet ihatnak a Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola diákjai és dolgozói az ólomszennyezettség miatt, írja a Bors

A mérések szerint az intézmény több pontján 22,6 mikrogrammnyi ólmot találtak egy liter csapvízben, ami a megengedett határérték kétszerese.

Az iskola igazgatója szerint nem a bejövő vízzel van a probléma, mivel ott még jó az ivóvíz minősége. "A szakértők szerint az iskolán belül van a probléma, de egyelőre nem tudjuk, hogy pontosan hol. Azon va­gyunk, hogy minél előbb visszaálljon a rend" - nyilatkozta Brucker László. Az iskola 1986-ban épült, amikor már elvileg nem használtak ólmot a vízvezetékrendszerben.

"Jó, hogy ez kiderült, de vajon mióta isszák a gyerekek az ólmos vizet?"

– tette fel a kérdést egy az iskolával szemben lakó nő. Ugyan elvileg csak az intézmény érintett, de a lap úgy tudja, a környékbeliek is aggódnak, vajon náluk is jelen van-e a probléma. A közelben lévő másik iskolában is inkább csak palackos vizet isznak a gyerekek.



Egy szakértő szerint akár milliós tétel is lehet megtalálni és helyrehozni a hibát az iskolában. Szerinte vagy a csövek szennyezik az ivóvizet, vagy a meleg víz előállításánál kerül bele az oda nem illő anyag.