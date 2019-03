Pánikhangulat uralkodik a Downing Streeten

Április 12-ig kapott haladékot az Európai Unió huszonhét tagországától Theresa May, így érthetően már péntek délelőtt munkához látott a Downing Street 10-ben, hogy legyen esélye a Brüsszellel kötött kivonulási egyezmény jövő heti elfogadtatására a parlamentben.

Egyelőre az is kétséges, az alsóház napirendre tűzi-e az előterjesztést, hiszen múlt héten John Bercow házelnök egy ódon, 1604-es törvényre hivatkozva úgy rendelkezett, harmadik nekifutásra csak egy „jelentősen” átalakított javaslatot szabad megtárgyalni. Az a tény, hogy az EU által diktált feltételek szerint minden további lépés a brüsszeli egyezmény westminsteri szentesítésétől függ, elég meggyőző erő lehet a demokrácia jelenlegi legfőbb brit őre számára. A kormány és a Külügyminisztérium által brit és külföldi újságírók számára rendezett szokásos pénteki fejtágítón elhangzott, hogy Theresa May-nek kell eldöntenie, „mikor van a legreálisabb esélye a sikerre, a következő hét melyik napjára tervezze a harmadik érdemi szavazást?” A Sky News értesülése szerint a Downing Street 10-ben „pánikhangulat” uralkodik. Most ott tartanak a tervezésben, hogy az MV3 (meaningful vote, harmadik kiadás) biztosra vett kudarca után „irányadó” voksokra kerüljön sor. A Theresa May-re szerda esti kirohanása óta különösen mérges képviselők akár hét lehetőség közül is választhatnak, mégpedig szabad, saját lelkiismeretükre bízott szavazás során. A brexit-változatok közé tartozik a kormányfő brüsszeli megállapodása, az alku nélküli kizuhanás, az 50. cikkely visszavonása, a népszavazás megismétlése, egy valamiféle vámunión, illetve egy vámunión és az egységes piacon alapuló alku, valamint a szabadkereskedelmi egyezményekre alapozott jövő. Miközben Theresa May egy utolsó esélyt kapott az Európai Uniótól, csütörtökön újabb petíció indult a„nép szavazata”, egy második referendum érdekében, bizonyítva, milyen erős népszerűséget élvez az Európai Unióban maradás lehetősége. A parlament honlapján zajló és annak csütörtök esti összeomlását okozó megmozdulásnak már több millió aláírója van. Igazi súlya persze akkor lenne, ha a csatlakozók 17 milliónál többen lennének, meghaladva a 2016. júniusi „kilépők” számát. Theresa May a héten ismételten hangsúlyozta, hogy nem hajlandó Nagy-Britanniát belevinni a brexit-folyamat jelentős meghosszabbításába. Ha erre az „érdemi szavazás” újabb veresége miatt sor kerülne, és a szigetországot az európai parlamenti választás kényszerűségével járó hosszú késlekedés méltánytalansága érné, a tory vezetőnek szinte elkerülhetetlenül kardjába kell dőlnie. Az EU-27 az április 12-ig tartó lélegzetvételi szünettel lehetővé tette, hogy a Konzervatív Pártnak jövő hét végétől 15 napja maradjon a May esetleges lemondásával járó helyzet kezelésére.