Milliárdos magyarországi fejlesztést is érinthet Trump határfala

A fideszes EU-biztos egy rádióinterjúban arról beszélt, próbálna közvetíteni a Fidesz és az Európai Néppárt között, de Orbánék erre nem tartanak igényt. Sőt, lehet, hogy már magára a személyére sem.

Navracsics, aki az évek során miniszterként, frakcióvezetőként és miniszterelnök-helyettesként is szolgálta a Fideszt, elárulta, nehezen éli meg a helyzetet:



- kesergett.

"Vannak korhangulatok, most egy radikális korhangulat van" - nyilatkozta a műsorban, egyértelművé téve, hogy ez nem az ő iránya, hozzáfűzve, hogy már azt sem tudja biztosan, a mostani negligálás csak a gondolkodásmódjának szól, vagy egyenesen a személyének.



És bár Navracsics fenti mondatait forradalminak nevezni azért túlzás lenne, a Fidesz háza táján a múltban ennél sokkal kisebb "kibeszéléseknek" is következményei lettek.



A párt berkein belül talán Pokorni Zoltán volt az utolsó olyan prominens politikus, aki - ha óvatosan is - de kritizálta a vezetést. A volt oktatási miniszter végül 2013-ban jelentette be, hogy visszavonul a parlamenti politikától, és kizárólag a XII. kerületi polgármesteri teendőkre koncentrál. "A lépés mögött információink szerint sokkal inkább az áll, hogy a politikus egyre kevésbé tud azonosulni a Fidesz-kormány számos eddigi és jövőbeni, tervezett lépésével, és nem akar képviselőként - kvázi szavazógépként - részt venni az általa vállalhatatlannak ítélt döntésekben - írta akkor az Origo (igen, akkoriban az Origón még ilyen cikkek is megjelenhettek...).Pokorniról (és Navracsicsról) tavaly egy az egykor Orbán lehetségesnek gondolt utódait számba vevő cikkünkben mi is írtunk. A lapunknak nyilatkozó Szentpéteri Nagy Richard politológus akkor arról beszélt: "Pokorni (...) tényleg a legfelsőbb körből szállt ki.