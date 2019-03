Az amerikai védelmi minisztérium nyilvánosságra hozta azoknak a katonai projekteknek a listáját, melyektől pénzt vonhatnak el, hogy így teremtsenek elő forrásokat.

Több mint 14,5 milliárd forint (55 millió dollár) katonai fejlesztési pénztől eshet el Magyarország Donald Trump amerikai elnök döntése miatt – vette észre a Direkt36 . A portál összefoglalója szerint az amerikai védelmi minisztérium (Department of Defense, DoD) az amerikai kongresszus nyomására még hétfőn nyilvánosságra hozta azoknak a katonai projekteknek a listáját, melyektől pénzt vonhatnak el, hogy így teremtsenek elő forrásokat Trump elnök mexikói határfalának megépítésére. Ezen a listán szerepel a kecskeméti légibázis fejlesztésének projektje is. Az Egyesült Államok védelmi minisztériuma korábban 55,4 millió dollárt irányzott elő Magyarországnak, amiből a kecskeméti repülőbázist fejlesztenék. 2020 áprilisától 12,5 millió dollárt költenének az üzemanyagtároló-kapacitás növelésére, 2020 októberétől pedig 12,9 millió dollárt bázisfejlesztésre és 30 millió dollárt egy párhuzamos gurulóút kiépítésére. A fejlesztés a régiós orosz térnyerés visszaszorítására létrehozott European Deterrence Initiative része lenne. A DoD listája szerint nem csak a kecskeméti beruházást érinti a döntés a régióban. A magyarországi mellett lengyel, román és szlovák katonai fejlesztések is veszélybe kerülhetnek. Miután az amerikai kongresszus nem volt hajlandó a mexikói határfal építésére pénzt adni, Trump egy elnöki rendeletben országos vészhelyzetet hirdetett ki, ezzel pedig lehetősége nyílt arra, hogy korábban jóváhagyott védelmi és nemzetbiztonsági projektek terhére vonjon el pénzt a határfal megépítésére. A Washington Post egyébként cikkében mind a European Deterrence Initiative-et, mind a magyarországi légibázisfejlesztést a leginkább sebezhető projektek közé sorolja. Az ugyanakkor még nem egyértelmű, hogy a listán szereplő mely projekteket fújják le végül, végső döntés erről még nem született – teszi hozzá a Direkt36. A budapesti amerikai nagykövetséget a cikk megjelenése után a portállal közölte: országos vészhelyzet kihirdetése esetén lehetőség van arra, hogy nem kötelező érvényű katonai beruházásokra szánt forrásokat átirányítsanak. A megjelent lista az ilyen beruházásokat gyűjti össze. Ezek értéke összesen 12,9 milliárd dollár, azt pedig a DoD mérlegeli majd, hogy szükség van-e bármelyik beruházás felfüggesztésére, hogy előteremtsék a mexikói határfal építéséhez hiányzó 3,6 milliárdot.