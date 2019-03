A hangsebesség ötszörösével süvítene Putyin csodafegyvere - már ha nem állna bele mindig a földbe

Ha Robert Mueller jelentésében lesznek is perdöntő állítások, az elnök "trónfosztása" akkor sem egy szimpla jogi procedúra, hanem bonyolult politikai hadjárat - hiszen a republikánusok nélkül nem megy.

William Barr igazságügyi miniszter megkapta Robert Mueller jelentését, amely a 2016-os elnökválasztásba való orosz beavatkozást vizsgáló különleges ügyész munkájának végét jelzi, írja a 444.hu . Már Donald Trumpot is értesítették, hogy véget ért a vizsgálat, amelyet ő boszorkányüldözésnek tart. Az amerikai elnök vádjai azért meglepőek, mert a volt FBI-igazgatót és az ország egyik legnagyobb tekintélyű ügyészét a saját minisztériuma kérte fel a vizsgálatra. Így Trump hiába akarta kirúgatni Muellert, ez nem sikerült, sőt: a különleges ügyész nyomozása alapján elítélték Trump korábbi kampányfőnökét, helyettes kampányfőnökét, a személyi ügyvédjét és két vezető tanácsadóját. Továbbá vádat emeltek két tucatnál is több orosz állampolgár, köztük számos hírszerző ellen. Azt egyelőre nem tudni, hogy a jelentés mekkora részét teszi publikussá az igazságügyi minisztérium. Barr miniszter azt írta a kongresszusi képviselőknek, hogy már a hétvégén közölheti velük a dokumentum legfőbb megállapításait. A mindenkit foglalkoztató kérdés persze az, hogy lesz-e a jelentésben olyan információ, amely a demokraták szerint indokolttá teszi Donald Trump elmozdítását az elnöki székből. (Ilyen súlyú tény lehet az igazságszolgáltatás akadályoztatása). Igaz, ha akad is perdöntőnek tűnő állítás a Mueller-jelentésben, az elnök leváltása akkor sem szimpla jogi procedúra lesz, hanem egy összetett politikai háború - ugyanis az úgynevezett impeachmenthez a republikánusok szavazatai is kellenek. Több amerikai lap idéz forrásokat, akik szerint Mueller nem javasol több vádemelést, de ettől még a szövegben tucatjával lehetnek olyan információk, amelyek mindent borítanak.