Észak-Korea megerősítette, hogy ballisztikus rakétát lőtt ki a Japán-tenger irányába

Olyat, ami az elemzők szerint képes elérni az Egyesült Államokat is. Kim Dzsong Un közölte: erőteljesebb katonai lépésekre is sor kerülhet, ha az USA és régiós szövetségese, Dél-Korea „nem ismeri be vereségét és nem hagy fel barátságtalan politikájával”.