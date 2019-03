Meghalt a legendás ügynök, aki elfogta Adolf Eichmannt

Feszülten várták szombaton az amerikai fővárosban, hogy az igazságügyi miniszter közzétegye annak a beszámolónak legalább a lényegi elemeit, amelyben Robert Mueller különleges ügyész összegzi a Trump-csapat ügyében közel két éven át folytatott vizsgálatának a következtetéseit.

Mueller, az FBI volt igazgatója arra kapott megbízást 2017-ben az igazságügyi tárcától, hogy járjon utána, összejátszott-e a 2016-os elnökválasztási kampány idején Donald Trump republikánus jelölt kampánycsapata a választás kimenetelét befolyásolni próbáló oroszokkal, illetve akadályozta-e az elnökké választott Trump az igazságszolgáltatás tevékenységét. Mueller a vizsgálat során több személy ellen büntető eljárást kezdeményezett, és ezek némelyike eljutott az ítélethozatalig is, de egyik esetben sem olyan cselekmények miatt történt mindez, ami a különleges ügyész megbízatásának a lényegére vonatkozott, hanem olyan köztörvényes ügyek – például adócsals, pénzmosás - miatt, amelyek mintegy mellékesen kerültek felszínre a nyomozás során Trump egykori kampánycsapatának, illetve az elnök környezetének egyes volt tagjaival kapcsolatban. Mueller pénteken – az amerikai keleti parti idő szerint kora este, amikor Európában már éjszaka volt – elküldte a vizsgálódását összegző jelentését William Barr igazságügyi miniszternek. A jelentés tartalmáról eddig lényegében csak annyit közöltek, hogy a különleges ügyész nem indítványoz további vádemeléseket – vagyis olyasmi nem jutott tudomására a nyomozás során, ami a bíróság előtt is képviselhető, megalapozott érvekkel támasztaná alá az elnök, illetve korábbi vagy mostani környezete bármely tagjának a büntetőjogi felróhatóságát az oroszokkal való összejátszás miatt. Abból, ami korábban a médiához eljutott a vizsgálat során megállapított tényekből, a leginkább kézzelfogható elem az volt, hogy Trump legszűkebb környezetének egyes tagjai a kampány alatt találkoztak olyan oroszokkal, akik azt állították, hogy Hillary Clinton demokrata párti elnökjelöltre nézve kompromittáló információk birtokában vannak. Szombaton William Barr igazságügyi miniszter – a hétvége ellenére – megjelent hivatalában, a rá várakozó újságírókkal szóba sem állt, és, miként hírlik, dolgozószobájában tanulmányozni kezdte a Mueller-jelentést. Egyes források szerint Barr azt is mérlegeli, mit lehet közzétenni a dokumentumból, esetleg már szombaton. A jelentés szövegének mielőbbi megismerésére az ellenzéki demokrata párti törvényhozók is benyújtották igényüket.