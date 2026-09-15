Eladó Adolf Eichmann naplója

Elárverezik a zsidók millióinak meggyilkolásában való részvételéért kivégzett Adolf Eichmann naplóját, amelyben az egykori náci főtiszt tagadja a bűnösségét és azt is állítja, hogy a katolikus egyház segítségével menekült el Németországból a második világháború után - írja a The Washington Examiner internetes portál.