Klaus-Dietmar Henke friss könyve levéltári iratok alapján azt állítja: a nyugatnémet hírszerzés 1960-ban beszervezte a vádlott ügyvédjének fiatal segítőjét. A művelet célja Konrad Adenauer államtitkárának, Hans Globkénak a politikai védelme volt. A történész szerint az operáció a hidegháborús államérdek nevében a per menetébe is belenyúlt.
Adam LeBor volt budapesti tudósító most megjelent könyvében a második világháborús Budapest elevenedik meg a megszállás és ellenállás színes figuráinak tükrében.
Nem volt tipikus náci, a zsidókat sem gyűlölte Adolf Eichmann. Személytelenül, bürokrata módjára irányította a holokausztot, hatmillió ember meggyilkolását. Rémtetteit „triviális fatalizmus” motiválta. Erre a megállapításra jutott Kulcsár István izraeli-magyar pszichiáterprofesszor, aki megvizsgálta a hírhedt háborús bűnöst, és elmeorvosi szakvéleményt írt róla a 60 éve kezdődött jeruzsálemi perhez.
Rafi Eitan irányította azt a Moszad-akciót, amelynek során 1960-ban Argentínában sikerült elkapni és Izraelbe vinni a végül halálra ítélt náci háborús bűnöst. A későbbi politikus 92 évet élt.
„Nem bántam meg semmit!”, mondta 1957-ben egy interjúban Adolf Eichmann, a náci hóhér, több millió zsidó deportálásának és kiirtásának egyik fő felelőse. 1961-ban, a Jeruzsálemben megtartott perben a vádlottak padján mindvégig ártatlannak vallotta magát. Az Eichmann Show címen a BBC produkciójában remek film készült az évszázad peréről.
Az izraeli archívumok mindeddig titokban tartották, az ítélet végrehajtásának évfordulóján azonban egy blogbejegyzésben nyilvánosságra hozták az akkori kormány döntését, amely szerint Adolf Eichmann náci háborús bűnöst kivégzése előtt meglátogathatta a felesége Izraelben.
Elárverezik a zsidók millióinak meggyilkolásában való részvételéért kivégzett Adolf Eichmann naplóját, amelyben az egykori náci főtiszt tagadja a bűnösségét és azt is állítja, hogy a katolikus egyház segítségével menekült el Németországból a második világháború után - írja a The Washington Examiner internetes portál.