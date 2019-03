Már a nyolcszázat közelíti a délnyugat-afrikai Idai ciklon áldozatainak száma

Mozambik elnöke már a pusztítás után arról beszélt, a vihar és az azt követő árvíz ezernél is több holtestet hagyhatott maga után. A legfrissebb hírek négy országban összesen 762 halottról szólnak.

Ahogy arról korábban mi is írtunk , Filipe Nyusi mozambiki elnök a vihar után repülővel járta be az érintett területeket, és úgy fogalmazott, az áldozatok száma az ezret is meghaladhatja - sajnos egyre inkább úgy fest, becslése nem volt túlzó, hiszen a kutatás még mindig sok helyütt tart. Az Idai ciklon, amely az egyik legpusztítóbb vihar lehetett, amely valaha lecsapott a déli féltekére, március 14-én érte el Mozambik középső részét, majd Zimbabwe és Malawi felé haladt tovább, ott is nagy pusztítást végezve. A vihar okozta esőzések hatalmas áradásokat és földcsuszamlásokat okoztak.