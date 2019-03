Nem elírás: a magyar válogatott 2-1-re legyőzte a vb-döntős horvátokat

A századszor válogatott Dzsudzsák Balázs gólpasszainak is köszönhetően vendéglátóként 2-1-re nyert a vb-ezüstérmes ellen a nemzeti tizenegy a labdarúgó Eb selejtezőjének E csoportjában.

Vasárnap délután lépten-nyomon a magyar vagy a horvát válogatottra utaló öltözéket viselő emberekbe lehetett botlani Budapest-szerte, ahogy közeledett a kezdés 18 órai időpontja, úgy gyűlt össze egyre nagyobb tömeg a stadionhoz közeli csomópontokon. A Corvin negyednél már a meccs előtt másfél órával komoly helyezkedés zajlott a metrópótló-buszokon elérhető helyekért, de hasonló volt a helyzet a Lurdy Házban is az étkezőasztaloknál, ahol hazaiak és vendégek jól megfértek egymás mellett.

Nemcsak a stadion közelében található helyszíneken alakult ki tömeg, hanem a Groupama Aréna belépőkapuinál is: a mérkőzést civilben megtekintő kolléga szerint a kapunyitás után sokáig nem lehetett bejutni bérlettel a stadionba, mivel a rendszer nem ismerte fel a vonalkódot. Az ennek kapcsán kialakult kisebb tömegjelenet után végül mindenki időben elfoglalhatta a helyét, az első labdaérintést (és a kapu mögötti szurkolótábor által bemutatott, Szent Koronát ábrázoló élőképet) telt ház, 23 ezer néző látta. Köztük a vendégszektorban mintegy 1200 horvát.

A többség már a tribünön szembesülhetett azzal, hogy Marco Rossi tartotta a szavát: a szövetségi kapitány a csütörtöki, szlovákok ellen elveszített nyitány után arról beszélt, hogy több ponton is módosítani fog csapatán. A nagyszombati kezdőcsapatból öten kikerültek, ezúttal Dzsudzsák Balázs, Szoboszlai Dominik, Baráth Botond, Pátkai Máté és Nagy Dominik kapott lehetőséget. Apropó, Dzsudzsák: a 32 éves szélső 100. alkalommal ölthette magára a címeres mezt. A két elnök, a horvát szövetség részéről Davor Suker, a magyar oldalról pedig Csányi Sándor külön is köszöntötte.

A nemzeti tizenegy nagy elánnal vetette bele magát a játékba, különösen a jobbszél élt, ahonnan Dzsudzsák és Lovrencsics Gergő összjátéka után az első tíz percben kétszer is ígéretesen kanyarodott be a labda a vendégek kapuja elé. A biztató kezdet ellenére mégis a horvátoktól volt hangos az aréna a 13. minutumban, amikor Ante Rebic megszerezte a vezetést Horvátországnak.

A szurkolótábor hátrányban is kitartott a válogatott mellett, amely a labdát megtartva, okosan passzolgatva próbált építkezni. A mezőnyjáték percei után aztán a 34. minutumban siker koronázta az erőfeszítéseket: Dzsudzsák remek passzát Szalai Ádám váltotta gólra (1-1)!

Az első félidőből hátralévő időben Rossi cserére kényszerült, a megsérülő Nagy Dominik helyére Varga Roland állt be. A középpályást a tizenhatos vonalánál lökte Dejan Lovren, pontrúgás a szabálytalanság ellenére sem járt.

A térfélcserét követő első gólszerzési lehetőségre jó negyed órát kellett várni, Ivan Perisic talált oldalhálót közelről. A magyar játékosok bátran letámadták a világbajnoki ezüstérmes ellenfelet, jutalmul pedig a 76. percben megszerezték a vezetést: Dzsudzsák szöglete után Pátkai Máté lőtt Lovre Kalinic kapujába (2-1)!

A vendégeket felkészítő Zlatko Dalic azonnal csatárt cserélt be, ennek ellenére alig két perccel később újra a házigazda állt közel a gólhoz. Hat perccel a vége előtt Rossi beküldte Bese Barnabást, ám ennél is fontosabb, hogy Dzsudzsák jött le – a két gólpasszt kiosztó „századost” állva tapsolta a közönség.

Később volt alkalom megünnepelni Rossit és a teljes csapatot is, a végeredmény ugyanis már nem változott: az olasz edző negyedik Groupama Arénában lejátszott meccsén is győztes gárdát irányíthatott. A csoport korábbi mérkőzésén a szlovákok 1-0-ra kikaptak Walestől, így két forduló után Szlovákia, Wales (amely csak egyszer játszott), Horvátország és Magyarország is 3-3 ponttal áll az E csoportban, Azerbajdzsán nullán.

A selejtezősorozat magyar szempontból június 8-án, az Azerbajdzsán elleni idegenbeli mérkőzéssel folytatódik, majd három nappal később jön hazai pályán Wales.