Egy vendégmunkás testrészeit rejtegette a zsák, amit gyerekek találták meg

Az újbudai pláza annyit közölt, hogy az egyik vendég a korláton átmászva leugrott az emeletről. A rendőrség kizárta az idegenkezűséget, az érintettet pedig kórházba szállították.

Egy ember leugrott az emeletről a budapesti XI. kerületi Allee bevásárlóközpontban. Az Index éppen ott tartózkodó olvasója egy fotót is készített a helyszínről , amelyen látszik a vérfolt is, amely a zuhanás után keletkezett. A rendőrség és a mentők is a helyszínre siettek.Az üggyel kapcsolatban a portál megkereste az Allee-t is, amely azt a tájékoztatást adta, hogy az egyik vendég a korláton átmászva leugrott az emeletről. A rendőrség pedig annyit mondott, hogy idegenkezűségre utaló nyom nincs, és az érintetett kórházba szállították.