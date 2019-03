Megkaphatja az ötmilliót az olaszliszkai lincselő?

A Bors szerint miközben a Szögi család jogi képviselője arról beszél, hogy az ifjabb H. Dezsőnek megítélt ötmilliót zárolni fogja a végrehajtó, a Szegedi Törvényszék nem tud semmiféle végrehajtási eljárásról.

Egyelőre nem tudom megmondani, hogy valójában mikor juthat hozzá a Szögi család eh­hez az összeghez. Ugyanis if­jabb H. Dezső jogi képviselője a végrehajtás elévülésére hivatkozik annak ellenére, hogy közokirattal tudjuk igazolni: nem évült el. Akár még az is előfordulhat, hogy pert indítanak a végrehajtás megszüntetéséért, ez megint el­odázhatja a kifizetést” – magyarázta a lapnak Helmeczy. A nem megfelelő „tartási körülmények” miatt pert nyert az állammal szemben ifjabb H. Dezső: az olaszliszkai lincselés elsőrendű vádlottjaként 17 évre ítélt férfi ötmillió forintot kapott kártalanításként az általa kifogásolt börtönállapotok miatt. Sokáig úgy tűnt, hogy ez az összeg az áldozat családjának megítélt 42 millió forintnyi kártérítés része lehet, ám a Bors információi szerint a Szögi család jelen pillanatban nem számíthat arra, hogy végrehajtsák H. Dezsőn a tartozást. A lap azt írja, hogy a Szögi családot képviselő Helmeczy László szerint ifjabb H. Dezső büntetés-végrehajtási számlájára alighanem már meg is érkezett az ötmillió. Ezt elmondása szerint a bírósági végrehajtónak zárolnia kell, hogy aztán a Szögi családnak megítélt kártérítés részeként átutalják nekik. „” – magyarázta a lapnak Helmeczy.

A Bors kérdésére ugyanakkor a Szegedi Törvényszék azt közölte: a bíróság megkereste a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamarát, hogy kiderüljön, a terhelttel (vagyis H.-val) szemben van-e kártérítési eljárás. Azt válaszolták: „Az volt megállapítható, hogy a kártalanítás iránti kérelemmel összefüggésbe hozható ítélettel kapcsolatban polgári jo­gi igény, sérelemdíj, kártérítés behajtása végett felfüggesztett, illetve folyamatban lévő végrehajtási ügy a kártalanítás tárgyában történő döntés meghozatalakor nem volt.” A Bors információi szerint a harmadrendű vádlottként 15 évre ítélt Sz. András is keresetet nyújtott be az állammal szemben, szintén a rossz börtönkörülményekre hivatkozva. A lapnak ezzel kapcsolatban Helmeczy László azt mondta: meg tudja erősíteni az értesülést, a harmadrendű vádlott is perel, bár információi szerint ő felajánlaná a kártérítés összegét a Szögi családnak.