A profit mindenek felett

A vb-döntős Horvátország legyőzésével sem tekinthető a selejtezőcsoport favoritjának a magyar labdarúgó-válogatott – véli Pátkai Máté, aki győztes gólt szerzett vasárnap.

A játéknap, de talán az Európa-bajnoki selejtezősorozat eddig lejátszott két fordulójának legnagyobb meglepetését szolgáltatta a nemzeti tizenegy azzal, hogy vasárnap 2-1-re verte Horvátországot Budapesten. A történtekről vezető nemzetközi híroldalak is beszámoltak, Magyarországon több helyütt csodáról írtak, miközben a horvát lapok többsége megállapította: a magyar fővárosban is a legjobbjait szerepeltető vb-ezüstérmes többé nem bújhat a tavaly nyári világbajnokságon elért eredménye mögé.

A vesztes szlovákiai rajt utáni szép sikert fegyelmezett, remek játékkal elérő csapat tagjai csütörtökön még szemlátomást megviselten, csalódottan értékeltek a lefújás után, vasárnap viszont akár egy komplett mosolyalbumot is össze lehetett volna állítani az interjúzónában áthaladó fáradt, mégis rendkívül boldog játékosok főszereplésével.

„A szlovákok elleni meccs után sem volt sok időnk a felkészülésre, de átbeszéltük, hogy mi lehetett a probléma Nagyszombatban. Horvátország ellen már más játékrendszerben, három helyett négy védővel játszottunk, úgy érzem, ezzel meg is leptük a horvátokat. Az önbizalmunk rendben volt, túlléptünk a nagyszombati mérkőzés csalódottságán, ez is hozzájárult a sikerhez – kezdte a lapunk kérdéseire is válaszoló Kalmár Zsolt, aki csereként beállva fél órát töltött a pályán, 2-1-nél volt gólhelyzete is. – Fantasztikus volt a közönségünk. Valóban volt egy nagy helyzetem már a vezetésünknél, sajnálom, hogy nem tudtam bekotorni a kapuba a labdát, pedig háromszor is próbálkoztam. A lényeg, hogy a csapat nyert, az már mindegy is, hogy milyen arányban.”

A győztes gólt a 76. percben látványos mozdulattal szerző 19-szeres válogatott Pátkai Máté címeres mezben először volt eredményes, így nem csak a három pontról döntő találatnak örülhetett.

„A gólom után először a családomra gondoltam, hiszen a helyszínen látta a mérkőzést az édesanyám, a feleségem és a nagyobbik gyerkőcöm is – árulta el a Népszavának nyilatkozva a MOL Vidi 31 esztendős középpályása, akit a válogatott további esélyeiről is kérdeztünk. – Nem érdemes számolgatni, sok van még hátra a selejtezősorozatból. Nem szabad túlértékelni a horvátok elleni sikert, attól, hogy vasárnap nyertünk, továbbra sem mi vagyunk az első számú esélyesek a csoportban. Hasonlóan szervezett játékkal ugyanakkor a folytatásban is lehet esélyünk bárki ellen.”

A magyar válogatott legközelebb június 8-án, Azerbajdzsánban lép pályára a jövő évi, részben hazai rendezésű Eb kvalifikációs szakaszában, három nappal később pedig már a walesi csapat ellen szerepel a Groupama Arénában. Az E csoportban továbbra is él az esély a kijutást érő első két pozíció megszerzésére, fontosabb azonban, hogy a horvátok ellen látottakra valóban lehet építeni.

Minden meccs ajándék A horvátok ellen századszor válogatott Dzsudzsák Balázs megkönnyezte a Himnuszt, a győztes meccs után pedig boldogan értékelt a rá váró újságírók gyűrűjében. „Az első és a 100. válogatottságom mindenképpen mérföldkő. Az, hogy 44 év után velem az élen kijutottunk az Eb-re és elmondhatom, hogy a franciaországi szereplésnek is részese lehettem – miközben a magyar labdarúgás történetében nálam jobb játékosok is vannak, akiknek ez nem adatott meg – örök élmény marad, ma is jó visszagondolni arra, hogy akkor kicsit visszahoztuk a futball-lázat Magyarországra – mondta az „ünnepelt” a Népszava kérdésére válaszolva. – Számomra minden válogatott mérkőzés ajándék, egyfajta lehetőség az élettől, boldog vagyok, hogy a szüleimnek és az edzőimnek is köszönhetően eljuthattam idáig.”