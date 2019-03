Újabb győzelmet aratott a zsír a cukor felett

A bélrendszerünk működése az egész szervezetünkre hat. Egy kanadai kutatás szerint a probiotikumok révén akár tovább is élhetünk.

A probiotikumok drámaian képesek befolyásolni bélrendszerünk mikrokörnyezetének működését, többek közt azt is, miként bontja le szervezetünk az elfogyasztott táplálékot – mondta Satya Prakash, a biomechnika professzora, a tanulmány társszerzője.

A keverékkel kapott legyek 66 napig, azaz átlagban 26 nappal tovább éltek, mint a nem kezelt társaik. Ráadásul kevésbé viselték meg őket az öregedés olyan jelei, mint az inzulinhiány, a gyulladások vagy az oxidatív stressz. A kutatók szerint a megfigyelt jelenségek a bélfal idegsejtjei és az agyunk közötti kétirányú kommunikációra vezethetőek vissza. Az elmúlt években több kutatás is bizonyította, hogy ez a szimbiózis hat az olyan különböző idegrendszeri alapú betegségekre, mint például az agy idegsejtjeit érintő degeneratív megbetegedések (Alzheimer-kór és társai), a krónikus vastagbél-gyulladás (IBS-szindróma), sőt akár a depresszió kialakulására is.

A kutatók szerint a legyek biomechanikai működése 70 százalékban hasonló az emlősökéhez, ezért akár az emberi szervezetre vonatkoztatható következtetéseket is lehet tenni az eredmények alapján. Az emberek esetében természetesen nem szabad ilyen nagyszabású hatásokra számítani, de az eredmények azt mutatják, hogy egy, a Triphalából és különböző probiotikumokból összeállított étrend-kiegészítő segíthet abban, hogy egészségesebbek maradjunk, illetve csökkentheti az öregedés kellemetlenebb tüneteit is.

A bélbaktériumok összetételének megváltozása felelős lehet az elhízásért és számos betegséget is okozhat. Korábban egy francia tanulmány igazolta, hogy az ekcéma egyik oka is lehet. A kutatók meglepő összefüggést fedeztek fel az szervezet vírusfelismerő rendszere, a bélbaktériumok összetétele és a bőrallergiák kialakulása között - írta a Life.hu . A biológusok azt is felfedezték, hogy az emésztőrendszer mikrobiomjának változásával a belek áteresztőbbek is lettek, ezzel egyes bélbaktériumok a lépbe és a nyirokmirigyekbe vándorolva súlyosbították a bőrallergiát.