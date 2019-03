Háztűzben vesztek oda a szülei, tíz nappal később minden pénzét elvették a fogyatékos embernek

Temetés, bloggal, visszaadott pénzzel és titkokkal - a háttérben uzsoraügyeket sejtenek.

Március 11-én leégett egy ház, a Baranya megyei, csakis romák lakta, 1200 lelkes Alsószentmártonban, s a tűzben meghalt egy idős házaspár. A tűz okát még vizsgálják, vélhetően a figyelmetlen dohányzás okozta a tragédiát. Az áldozatok egyik fia, Mladen is a falu szélén álló, önkormányzati tulajdonú házban lakott, ám ő a tűz idején nem volt otthon. Mladen 38 éves, szellemi fogyatékos, munkára nem alkalmas, állapota miatt 22.500 forint havi ellátásra jogosult. A férfi március 21-én, felvette apja 44 ezer forintos nyugdíját, és pár perccel később egy forintja sem volt. A történetnek két változata él Alsószentmártonban. Az egyiket Mali Zoltán, Drávapiski polgármestere, a helyi kocsma gazdája osztotta meg velünk. Eszerint egy szentmártoni férfi szedte el Mladentól a pénzt, mivel az ő családjától Mladen szülei pár nappal a haláluk előtt kölcsönben élelmiszert és dohányt vásároltak. Mladen nem tiltakozott, odaadta a pénzt, ám megkereste Malit siklósi lakásán, s szakadozott beszédjével elpanaszolta sorsát. Mali március 22-én az egyik közösségi oldalon vezetett blogjában uzsorásnak minősítette a kölcsönadókat, és felszólította őket, hogy adják vissza Mladen pénzét. A rendőrök is olvashatták a blogot, a siklósi kapitányság egyenruhásai ugyanis még aznap este elmentek Mladenhez, és kifaggatták őt, majd felkeresték Malit is. A Mali által uzsorásnak mondott családot nem keresték fel, egyrészt mert senki sem tett ellenük feljelentést, másrészt mert - vélhetően a blog hatására – a família visszaadta Mladennek az elvett pénz javát, 40 ezer forintot. Március 23-án reggel viszont Mladen újra megjelent Malinál, s azt mondta, hogy az uzsorások megfenyegették, ezért fél. Mladen a szombatot Malinál töltötte, aztán alkonyatkor visszatért Alsószentmártonba, ahol az önkormányzat biztosít átmeneti szállást a nincstelen férfinak. Elkísértem őt oda, majd megkerestem az uzsorásnak mondott családot. A família portáján remek volt a hangulat, az udvar faasztalainál tucatnyi rokon sörözött. A családfő elmondása alapján Mali minden szava hazugság.

– Nem adunk senkinek se kölcsönt, ha adunk valamit, akkor azért, hogy segítsünk, nem pénzért – állította a 49 éves férfi. – Ma napszámban dolgoztam egy szőlőben, nézze a kezemet, tele vagyok sebekkel! Így néz ki egy uzsorás keze? Én munkából élek. Mladen szüleinek se adtam kölcsönt. Az történt, hogy amikor Mladen megkapta az apja nyugdíját, idehozta nekünk, hogy vigyázzunk rá. Aztán mivel nem bízott meg bennünk, visszaadtuk neki, csak 4 ezret tartottunk meg, mert kérte, hogy vegyünk helyette koszorút a szülei temetésére. A rokonság helyeslőleg bólogat, hogy így történt, és szidják Malit, aki szerintük folyamatosan áskálódik ellenük, rágalmazza őket, ezért fel is jelentik. Mali valóban ellentmondásos ember, sokakkal állt már perben, nyert is veszített is, ám az vitathatatlan, hogy ő volt az egyik élharcosa az uzsorás kölcsönök elleni küzdelemnek. Fellépésének szerepe volt az „uzsoratörvény” megszületésében, feljelentései nyomán pedig több uzsorást börtönre ítéltek. Mali szerint az alsószentmártoni család technikája mindig ugyanaz: a megszorult embereknek élelmiszert vásárolnak, aztán egy hónappal később a megvett cikkek értékének dupláját vasalják be. A blog nyomán négyen is jelentkeztek, hogy ők is hasonlóan jártak, tette hozzá Mali. Megkerestem e „jelentkezőket”, de vagy tagadták az uzsorás-sztorit, vagy nem kívántak nyilatkozni. Mladen viszont egyszavas válaszaival továbbra is azt felelte kérdéseimre, hogy szülei vásárlása miatt vették el tőle apja nyugdíját. Ahogy szavaiból kivettem, a vásárolt javak értéke nem haladta meg a 15-20 ezer forintot. Megkérdeztük az ügyben a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivőjét, s ő azt mondta, hogy vizsgálják az eset körülményeit, és ha felmerül a jogsértés gyanúja, akkor eljárást indítanak.