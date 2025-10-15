A férfi közölte a sértett nővel, hogy ő bárkinek elvágja a torkát, aki nem adja meg neki, amit követel.
Az infláció- és az energiakrízis miatt egyre többeket fenyegethet a kizsákmányolás veszélye – figyelmeztet a szakértő.
Az alacsony jövedelmű családok egyre több tartozást felhalmozva adósságspirálba kerültek, és mindinkább rászorultak az uzsorás kölcsöneire.
Odavágott a mélyszegénységben élő családoknak a járvány: a munkahelyek elvesztésével ismét egyre többen kényszerülnek az uzsorások jóindulatára bízni magukat. Ám a gyors pénz gyorsan elmegy, és a behajtás nem kellemes. Akár 500 ezer olyan háztartás is lehet, ahol nehéz nemet mondani a „kamatos pénznek”.
Rövid futamidőre adott kölcsönöket rászorulóknak, hatalmas haszonnal.
Az sem állította meg őket, hogy a sértett meghalt, hozzátartozóitól is követelni kezdték a már rég visszafizetett tartozás rendezését.
Temetés, bloggal, visszaadott pénzzel és titkokkal - a háttérben uzsoraügyeket sejtenek.
A mások szorult helyzetét kihasználó pénzkölcsönzők visszaszorultak. Most sokan a bankok egyes hitelkamatait tartják pimaszul magasnak.
Tizedére csökkent az uzsora-bűncselekmények száma, de a javulás statisztikai. Ma pénz helyett élelmiszert adnak hitelre, feljelentés alig, a rendszert a piaci igény tartja életben.
Uzsora-bűncselekmény és zsarolás bűntettének megalapozott gyanúja miatt indított eljárást a rendőrség két ózdi férfi, apa és fia ellen - tájékoztatott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense csütörtökön.
Alapvető élelmiszereket árult pándi kisboltjában magas kamattal megtoldott hitelre az a férfi, aki ellen uzsora-bűncselekmény miatt emeltek vádat.
Ismét tüntettek a devizahitelesek Budapest belvárosában. A nemzetgazdasági miniszternek egy javaslatcsomagot, a Kúriának petíciót adtak át. A tüntetők a Kúriától várták a megoldást, ám csalódniuk kellett.
A Fideszt látszólag meglepte a Kúria hétfői jogegységi határozata arról, hogy a devizahitelszerződések tisztességesek, nem minősülnek uzsorának. "A kormány jelenleg is értékeli a döntést, a saját devizahiteles lépésével pedig valószínűleg megvárja az Európai Bíróság döntését" - ezt közölte tegnapi sajtótájékoztatóján Varga Mihály.
Nem ütközik jogszabályba, sem a jó erkölcsbe, nem uzsorás és nem színlelt szerződés a devizaalapú kölcsönszerződés - így szól a Kúria polgári kollégiuma jogegységi tanácsának hétfőn meghozott, régen várt döntése. A deviza-hiteladósok kabinet által sugallt "megmentése" ezúttal is elmaradt. A kormányzat, amely eddig a bankokra hárította a felelősséget a tartósan fizetésképtelenné vált ügyfelek számának ugrásszerű növekedéséért, most már a legfelsőbb bírói fórumot is bűnbanknak kiáltja ki.