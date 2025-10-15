A devizahitel-adósok megmentése elbukott

Nem ütközik jogszabályba, sem a jó erkölcsbe, nem uzsorás és nem színlelt szerződés a devizaalapú kölcsönszerződés - így szól a Kúria polgári kollégiuma jogegységi tanácsának hétfőn meghozott, régen várt döntése. A deviza-hiteladósok kabinet által sugallt "megmentése" ezúttal is elmaradt. A kormányzat, amely eddig a bankokra hárította a felelősséget a tartósan fizetésképtelenné vált ügyfelek számának ugrásszerű növekedéséért, most már a legfelsőbb bírói fórumot is bűnbanknak kiáltja ki.