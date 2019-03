„Van egy súlyos története”: hosszú vizsgálat vár a terrorgyanúval letartóztatott F. Hasszánra, aki gyakorlatilag analfabéta

Védője szerint akár június végéig is bent tarthatják a férfit, az ügyészség meghosszabbíthatja letartóztatását. Az ügyben felbukkant egy védett belga tanú is, aki a férfit vádolja.

Mérget vehet rá, hogy plusz két hónapig letartóztatásban tartják - mondta a Népszavának Kelen László ügyvéd, mikor védencéről, a terrorizmus gyanújával letartóztatott F. Hasszánról kérdeztük. Lapunk részletesen beszámolt a TEK-kommandósok által kísért 27 éves szír férfi ügyéről, akit azzal gyanúsítanak, hogy három éve az Iszlám Állam magas rangú vezetőjeként részt vett húsz ember kivégzésében Homsz városában.

A gyanúsítás egyelőre meglehetősen ingatag lábakon áll – véli Kelen – az állítólagos terroristáról készített fényképek elmosódottak, igazságügyi szakértő kell megvizsgálja, hogy valóban F. Hasszán látható-e rajtuk. Ráadásul több dolog is bűnössége ellen szól. Például, hogy nem törődik a beismerő vallomással járó kedvezményekkel, következetesen hangoztatja ártatlanságát; az ügyvéd azt is inkább ártatlanságra utaló körülménynek tartja, hogy elmondása szerint

F. Hasszán analfabéta, iskolázatlan ember, márpedig írástudatlanként nehezen vezethette az Iszlám Állam egységeit, koordinálhatott volna merényleteket.

Idő kell ahhoz is, hogy a F. Hasszán történetét is ellenőrizzék a hatóságok: a férfi verziójáról Kelen nem akart beszélni, de – amennyiben bizonyítható – a beszámoló tisztázni fogja védencét a terrorcselekmények gyanúja alól. Mint megtudtuk, Hasszánra Belgiumból is érkezett terhelő vallomás, egy fedett tanú fényképekkel próbálta igazolni, hogy a férfi részt vett a homszi mészárlásban. Ezeket a képeket is el kell kérni a belga társhatóságoktól, kideríteni, hogy tényleg védencem van rajtuk, és egyáltalán abban a szituációban, amivel gyanúsítják – mondta Kelen László, aki épp ezért biztos az ügy elhúzódásában. Az ügyvéd lapunknak hangsúlyozta, ha bebizonyosodik védence bűnössége, az életfogytiglani szabadságvesztést is indokoltnak tartja, de amennyiben ártatlan, már a gyanú is életre szóló pecsétet jelenthet számára. Balla Irma fiát nyolc évig tartották anyja gyilkosának; mára kiderült, hogy ártatlan, de azt a nyolc évet senki sem adja vissza neki - emlékeztetett a jogász.

Az F. Hasszán körüli médiahírverés mindenesetre a börtönben sem maradt visszhang nélkül, az ügyvéd aggasztó momentumként említette, hogy a gyanúsított szír szobatársa is hallott már az esetről, amiről csak fordításban, külső forrásból értesülhetett.