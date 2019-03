Elriaszt az elsősegélynyújtástól a természetismeret tankönyv

A szexualitást pedig a viktoriánus kor prűdségével kezeli a kiskamaszoknak szánt kötet.

Megdöbbentő tárgyi tévedésekre és aránytalanságokra bukkant a hatodik osztályosoknak – tehát 12-13 éves gyerekeknek – készített természetismeret tankönyvben a 444.hu szerzője. Az orvos-újságíró Kunetz Zsombor fia felkészülésében segített, amikor a központilag készített tankönyvben ordító hibákat talált.

Mint írja, a kötet az elsősegélyről szóló leckét mindjárt úgy is kezdi, hogy már a felütésnél azt sugallja, hogy inkább hagyd is a francba, hiszen csak ronthatsz rajta.



“ A jó szándék nem elég ahhoz, hogy szakszerűen segítsenek a bajban, a baleseteknél. A helytelenül, szakszerűtlenül végzett elsősegély ronthat a sérült állapotán!”

Miközben az újraélesztésről a tankönyv alig-alig ír, és sajnos amit igen, azt is rosszul, addig például hagyná elvérezni az artériás vérző beteget, mert “Nyomókötést csak szakember készítsen.” De szintén botrányos a légúti idegentest eltávolításának a könyvben leírt módszere is, hiszen így fogalmaz – írja a 444.hu.

“fuldoklás…A legsürgetőbb tennivalók: Nyúljunk a fuldokló szájába és kíséreljük meg a garat-gégebemenet tájékáról az idegen testet eltávolítani…” Amivel két a cikkíró szerint dolgot érhetőnk el: a fuldokló leharapja az ujjunkat, vagy az idegentestet sikerül még lejjebb tolva beékelnünk.

A mérgezéses esetekről is teljesen félrevezetően fogalmaz a könyv:

“Ha már a vegyszer a gyomorban van, a beteget hánytatni kell. Maró vegyszer esetén itassunk a sérülttel hideg vizet, vagy tejet”

Mert ugye ez utóbbit valószínűleg sohasem próbálta a szerző kémiaórán sem, víz meg ugye a kénsav (ha esetleg nem rémlene, a kénsav szó szerint elforralja a vizet, olyan hő keletkezik a reakciókor) – jegyzi meg Kunetz – arról a tényről már nem is beszélve, hogy a maró anyag kimarhatja a nyelőcsövet, így a megitatott víz/tej a további maróanyaggal a testüregekbe juthat.

De nemcsak az elsősegélynyújtással van komoly probléma a tankönyvben, magát a szaporodás című részt is az elhallgatással felérő prűdséggel tárgyalja. “a megtermékenyítés az anya testében megy végbe. Az apa több millió hímivarsejtet juttat az anya szervezetébe.” Ennyi, semmi szex, semmi további felvilágosítás, csak szemérmesen és prűden, szó sincs itt már a női mellről, pláne annak örömszerző szerepéről, mint 25 éve. Érdemes megnézni a gyerekek számára készült sematikus ábrákat, habár a női nemi szervekről is beszél, a csiklót csak kihagyta szemérmesen, a kisajkakról már nem is beszélve - teszi hozzá Kunetz. Szerinte Visszatértünk a ló túloldalára a szemérmes tagadáshoz, valamint a “majd az ezt a fejezetet olvassátok el otthon” szemlélethez. Teljességgel érthetetlen az a hozzáállás, amivel a homokba dugja a fejét a jelenlegi oktatáspolitika, és szemérmesen lesütött szemmel még a csiklót is kitakarja.„Ezzel a mentalitással ugyanis, csak a nem kívánt terhességek és a csecsemő-gyilkosságok, na meg a nemi betegek számát fogjuk növelni” - összegez a cikkíró.