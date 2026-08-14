Tótth Árpád új országos kórházi főigazgató átvizsgáltatná a korábbi beszerzéseket, az alapellátás megerősítésével csökkentené a sürgősségi osztályok zsúfoltságát, és újra megpályáztatná a kórházak igazgatói és gazdasági vezetői posztjait. Tótth Árpád szerint mindeközben több pénzre és a jelenlegi ellátórendszer átszervezésére is szükség van.
Erről Kunetz Zsombor számolt be a közösségi oldalán, megjegyezve: reméli, hogy az augusztus végéig elkészítendő várólista-csökkentő program ezekre a diagnosztikai problémákra ad majd elsődlegesen megoldást.
Reagált Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő szombati bejegyzésére az intézmény.
Az egészségügyi szakértő szerint az intézmény nem lesz képes arra, hogy ellásson olyan kritikus állapotú betegeket, akiket az ellátási területéről szállítanának be. A Szent Imre Kórház közölte, a sürgősségi osztálya változatlanul fogadja és ellátja a betegeket.
A misszió december 20-án indul, három hónapig tart. A jelentkezők ezalatt fizetés nélküli szabadságon lesznek, de „rendkívüli, kiemelt bérezést” kapnak. Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő szerint úgy vinnék „teljesen agyament csádi misszióba” a mentősöket, hogy a fővárosban sincsenek elegen.
Egészségügy 2024 Magyarországán.
Határozatlan ideig nem fogadja a szívinfarktuson átesetteket az intézmény.
A Szent János Kórház februárban sem tudja ellátni az ittas sérülteket, míg a komáromi kórházban a gyermek-nőgyógyászati szakrendelés szünetel.
Az egészségügyi intézmény elismerte a megjelent dokumentumok valódiságát, ám közölte, hogy azok tartalmának értelmezése sajátos és téves.
A háttérben a bérnővéri foglalkoztatás felszámolása állhat.
A szervezet szerint gyűlöletcunami zúdult rájuk az utóbbi napokban.
Az egészségügyi intézmény honlapján a hírek között erről egy szót sem írtak sem szeptemberben, sem októberben.
A csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív ellátás már július elsejével véget ért.
Erre az osztályra irányították a betegeket korábban a Bács-Kiskun Megyei Kórház urológiai osztályáról, amely októberig nem működik – derül ki Kunetz Zsombor egészségügyi szakértő beszámolójából.
Emellett a Pest megyei Flór Ferenc Kórházban a fül-orr-gégészet szünetel a nyár végéig, Tolna megyében pedig a megyei kórház teljes rehabilitációs és krónikus betegellátási spektruma.
Az egészségügyi szakértő úgy véli, a maszkhasználat és a kötelező távolságtartás többet segít.
A szexualitást pedig a viktoriánus kor prűdségével kezeli a kiskamaszoknak szánt kötet.
Újabb adalékok a Honvédkórház drámájához. Még novemberben egy orvos állásfoglalást kért feletteseitől, miként kezelje a letehetetlen, már betegbiztonságot veszélyeztető körülményeket a Honvédkórház sürgősségijén. Választ máig nem kapott.
Szeptember óta nincs radiológus szakorvos az ügyeleti időszakokban a Honvédkórház II-es telephelyén. Egy ember már meghalt, mégsem változott semmi.
Első fokon pert nyert az az orvos, akitől az orvosi kamara pénzt kért a gazdálkodását bemutató adatok átadásért. A bíróság szerint a kamarának ki kell adnia a Kunetz Zsombor által kért információkat egyebek mellett arról, hogy az elnökség tagjai milyen javadalmazásban részesültek és milyen egyéb béren kívüli juttatást kaptak 2010 óta. Azt is ki kell adni, hogy a köztestület gazdasági társulásainak alapításánál, illetve megvásárlásánál használtak-e fel tagi kölcsönt, és hogy milyen forrásból finanszírozzák a vállalkozások veszteségeit.