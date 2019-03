Életképtelen a lex Taigetosz - mentik a gyerekeket

A keresztényüldözés elleni helyettes államtitkárság megalakulása óta csaknem ötmilliárd forintot költöttek el.

Úgy tűnik, csak a lelkiismeretét akarja nyugtatgatni a kormány azzal a csaknem ötmilliárd forinttal, amelyet a keresztényüldözés elleni harcra fordít. Ha ugyanis egy menekült keresztény a határon kopogtat, akkor valódi segítség vagy oltalom helyett uszítás és közöny fogadja. Ezt mutatja annak az egyiptomi kopt keresztény fiúnak az esete is, akit hazájában nemcsak verbális, hanem fizikai erőszak is ért, családtagjai közül pedig volt, akit meg is gyilkoltak. A támadásokat egyértelműen arra lehetett visszavezetni, hogy keresztény hívők voltak, ám amikor a fiú védelmet kért három évvel ezelőtt Magyarországon, a hatóságok nem érezték indokoltnak a menekültstáuszt. Pedig a magyar bíróság is felhívta a hatóságok figyelmét arra, hogy az akkor még 18 év alatti – egyébként mélyen vallásos, hitterjesztő – fiút üldözik hazájában. A 2018-ban lezárult ügyben a bíróság ítélete azért nem volt elegendő a döntés megváltoztatásához, mert a Fidesz és a KDNP úgy módosította a törvényeket az elmúlt években, hogy a bíróság csak javaslatot tehet, de nem bírálhatja felül a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal ügyintézőinek döntését. A Genfi egyezmény egyébként tiltja, hogy egy állam különbséget tegyen menekültek között vallás alapján, bár ugyanez a megállapodás azt is kimondja: az üldözötteket be kell fogadni. A kormány segítsége tehát kimerül abban, hogy különféle külföldön megvalósuló keresztény projekteteket támogat, méghozzá nem is kevés pénzzel. A lapunk közérdekű adatigénylésére adott válaszokból és a vonatkozó kormányrendeletekből ugyanis kiderül, hogy a keresztényüldözés elleni helyettes államtitkárság 2017-es megalakulása óta csaknem ötmilliárd forintot költöttek el ezen a jogcímen. Ebből az ötmilliárdos összegből fizették például azt a 643 millió forintot, amelyet a moszuli szír katolikus és szír ortodox érsekség projektjeinek támogatására költöttek, valamint azt az 505 millió forintot is, amelyet a "Nyitott Kórházak" elnevezésű szíriai humanitárius kezdeményezésre fordítottak. Iraki gyógyszerellátás támogatására 290 millió ment el, különböző helyeken épülő iskolákra pedig összességében csaknem egymilliárd forint. Az egyik legjelentősebb oktatási beruházás az aleppói volt, amely 620 millió forintba került. A kormány papnevelő szeminárium, templomépítés és újjáépítés céljára 143 millió forintot adott, míg Tell-Aszkuf megrongált lakóházainak újjáépítésére 580 millió forintot. Jelentős tétel – mintegy 750 millió forint - ment el keresztény fiatalok ösztöndíjprogramjára is, míg Pázmány Péter egyetem és a libanoni Szent Lélek egyetem együttműködése következtében 463 milliót költöttek templomok rekonstrukciójára. Vannak azonban a listán nehezebben meghatározható költések is, a libanoni Antiochiai Szír Maronita Katolikus Egyház „projektjeire”, valamint a szíriai egyházi „projektekre” összesen 620 milliót fordítottak. A keresztényüldözés ellen harcoló 47 minisztériumi alkalmazott egyébként igen jó körülmények között dolgozhat, a kormány ugyanis 2018 végén egy budai villába költöztette a helyettes államtitkárságot. (2017-ben az „átlagos” állományi létszáma a szervezetnek 11 fő volt.) Két éve 400 millió forint támogatás állt a helyettes államtitkárság rendelkezésére, amelyből 302 millió forintot fel is használt. A kiadási listán 77 olyan kiadás haladta meg a 200 ezer forintot, a legtöbbet, 101 millió forintot a Szijjártó Péter barátjaként emlegetett Kuna Tibor érdekeltsége a Trinity-Sprint Konzorcium kapta, a Világkonzultációs és éves jelentés kötetre. Ezen kívül egyebek mellett költöttek szállásra, fogadásokra, tolmácsolásra, valamint az utazási költségek rendezésére. A keresztényüldözésről nemzetközi konferenciát is szerveztek 2017 október 11 és 13 között, 450 résztvevővel. A Hungary Helps nevű programban 22 kiküldetést szerveztek különböző országokba. A részleg tavaly májusban a Miniszterelnökséghez került át, idén 920 millió forint közpénzből gazdálkodhat.



Nagyobb kiadást jelentő programok

Mexikói templomok felújítása: a 2017-es földrengés után a magyar kabinet 885,5 milliót, 2020-as időzítéssel pedig 1,1 milliárdot különít el a Hungary Helps program keretében. A pénzből jut majd a juárezi Jézus szíve templom részleges felújítására.

Az iraki Erbíli Szent József Kórház gyógyszerellátásának támogatása: 145 millió forint.

Az Erbíli Káld Katolikus Érsekség Alkos-i iskolaépítési projektjének támogatása: 261 millió forint.

Az "Ösztöndíjprogram Keresztény Fiataloknak" program 2018/2019-es tanév őszi félévének költségvetési támogatása: 300 millió forint.

A libanoni Antiochiai Szír Maronita Katolikus Egyház projektjei megvalósítását elősegítő kormányzati hozzájárulás: 310 millió forint.

A Szíria és Libanon Nemzeti Református Zsinat és a Szíriai Örmény Református Egyházak Közössége projektjeinek támogatása: 310 millió forint.

A "Nyitott Kórházak" elnevezésű szíriai humanitárius kezdeményezés támogatás: 505 millió forint.

A moszuli szír katolikus és szír ortodox érsekség projektjeinek támogatása: 643 millió forint.