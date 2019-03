Költségvetési csalás gyanújával is nyomoznak a fideszes vezetésű Demecser ügyeiben

Korábban hűtlen kezelés gyanújával indult eljárás Váradi László ügyeivel és az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatban.

Újabb nyomozásban érintett a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Demecser önkormányzata és Váradi László fideszes polgármester. A jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés mellett ugyanis immár költségvetési csalás miatt is nyomoznak – tudta meg a Magyar Hang

A hetilap tavaly ősszel cikksorozatban tárta fel Váradi és a képviselő-testületi tagok viszonyát, és mutattuk be a városvezető visszaélés-gyanús ügyeit. Többek között megírták, hogy bár a polgármesteri tisztség betöltésének feltétele a vagyonnyilatkozat leadása, Váradi kitöltetlen, üres nyilatkozattal vezette a négyezer lelkes várost. Máskor az éj leple alatt az önkormányzat ipari csarnokát állíttatta fel a felesége nevére írt cég telephelyén. Ám furcsa módon itt, a telepen kellett levágni – bármiféle engedély nélkül – az önkormányzat által nevelt és a közkonyhára szánt disznókat is – a hús 30 százaléka azonban szűrén-szálán eltűnt. De kiderült az is, hogy iratokkal igazolhatóan hivatali visszaélés gyanúját felvetően utalványoztatott pénzt a helyi óvodát építő Nyírflop Holding Kft.-nek, a beruházáson mellesleg a közmunkásokat dolgoztatták.

Már a cikkek megjelenésének idején is nyomoztak a hatóságok az önkormányzat gazdálkodásával összefüggésben, aztán októberben a feljelentéseiről elhíresült Tényi István is a megyei rendőr-főkapitánysághoz és az ügyészséghez fordult. Miután a feljelentését befogadták, az emiatt indult eljárást egyesítették a már folyamatban lévő nyomozással. A lap a napokban kereste meg ismét a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészséget az ügy haladásáról érdeklődve. Kiderült, hogy egyes, az újság által bemutatott cselekmények miatt költségvetési csalás miatt is elrendelték a nyomozást. Az eljárást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) folytatja. Gyanúsítotti kihallgatás azonban egyelőre sem ebben, sem a hűtlen kezelés miatt indult eljárásban nem történt.

A demecseri polgármester ügyei az akkor az önkormányzatnál dolgozó és a Váradihoz korábban lojális jegyzőnek köszönhetően buktak ki. A testület bizottságot alakított, a vizsgálat idejére pedig felfüggesztették tisztségéből a városvezetőt.