Távozik a sajtó nagy öregje, felbolydult a piac

Bayer József és csapata elhagyja a Ringier Axel Springert. Felállt a Figyelő főszerkesztője is.

Bayer József vezérigazgató egy hétfő délelőtti állománygyűlésen bejelentette, hogy év végével nyugdíjazását kéri, és távozik a Ringier Axel Springer kiadóvállalat éléről. Nem sokkal később Bayer ugyanezt a bejelentést megtette egy ügynökségi vezetőkkel tartott közös ebéden is. A vezérigazgatóval együtt távozik a vállalat éléről a gazdasági igazgató és operatív ügyvezető, Király Mária is – írja a 444.hu.

A hírt kérdésükre megerősítette a RAS kommunikációs osztálya: „Dr. Bayer József, a Ringier Axel Springer Magyarország kiadóvállalat ügyvezető igazgatója és dr. Király Mária, a kiadó operatív ügyvezető igazgatója 2019 év végéig töltik be cégvezetői pozícióikat. A Ringier Axel Springer Magyarország a mai nappal megkezdte az új ügyvezető igazgató (CEO) keresési és kiválasztási folyamatát. Ennek eredményét és minden további részletet a kiválasztási folyamatot követően kommunikál majd a kiadóvállalat.” - írták a portálnak.

A Ringier Axel Springer (RAS) az egyik legjelentősebb magyar médiavállalat Magyarországon. A kiadványai közül a legjelentősebb a Blikk, amely Magyarország legnagyobb példányszámú, országos napilapja (70-80 ezer példányban fogy naponta), több népszerű női és bulvármagazinja van, például a Kiskegyed, valamint televíziós műsorújságok, rejtvényújságok, a Glamour-termékek. Az évi stabilan 6 és 7 milliárd forint közötti árbevételű vállalat tulajdonosa a német-svájci Ringier Axel Springer Media AG nevű vegyesvállalat. A lap hozzáteszi, Bayer az elmúlt években közeledett a kormányzati körökhöz. Mindig is jó kapcsolatokat ápolt a politikai elit mindkét oldalával, újabban viszont ezek a kapcsolatok szintet léptek, szakmai (média-) ügyekben például Mészáros Lőrinc is kikéri a véleményét. Nem sokkal a Springer-Mediaworks fúzió után Orbán Viktor kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősített egy Bayer és családja tulajdonában álló balatoni golfklub vagyonát kezelő céget, amit 1 milliárdos MFB-hitel terhelt. 2017 decemberében a Mészáros-féle Konzum Nyrt. közel 25 százalékos részt szerzett a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-ben, amelynek Bayer alapító tulajdonosa (és fb-tag is, az igazgatóság elnöke pedig a RAS most lemondott ügyvezető igazgatója, Király Mária), és 100 százalékot annak leányvállalatában, a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zrt.-ben is (úgy, hogy közben Bayer megőrizte a cégvezetői pozícióját).

Leköszönt Lánczi is