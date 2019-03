Orbán Viktor betesz az ötödik leggazdagabb magyarnak

Hivatalosan persze egy általános törvénymódosításról van szó, csakhogy a változás épp a 220 milliárdos vagyonnal rendelkező Bige Lászlót érinti hátrányosan.

Több milliárd forinttal csökkenti a Bige László érdekkörébe tartozó Nitrogénművek nyereségét a parlament előtt fekvő „klímapolitikai” törvényjavaslat egy pontja – tudtuk meg piaci forrásokból. A kormány által beterjesztett tervezet egy pontja ugyanis megszünteti azt a három éves szabályt, miszerint a vegyipari cégeknek az általuk vásárolt gáz után nem kell megfizetniük az amúgy az összes lakosságon kívüli fogyasztóra terhelt stratégiai tárolási díjat. Tordai Bence a Párbeszéd részéről a javaslat múlt heti általános vitáján a kiegészítést egyenesen úgy értelmezte, hogy a kormánynak „útban van Bige László”. „Ez a törvénymódosítás nem szól másról, mint hogy ezt az egyetlen érintettet megint jól megszorongassák pénzügyi, jogalkotási eszközökkel, és minél keményebb nyomás alá helyezzék annak érdekében, hogy ő is áron alul átadja a birodalmát valamely erre kijelölt Fidesz-közeli oligarchának" – fogalmazott az ellenzéki honatya. Eme sejtéshez csatlakozva Tóbiás József, az MSZP vezérszónoka példákkal is alátámasztotta, hogy három évvel ezelőtt a kormány, illetve a Fidesz-KDNP képviselői – amúgy az ellenzékkel karöltve – kifejezetten támogatták, hogy a vegyiparnak ezt a díjat ne kelljen befizetnie. Ennek megfelelően az MSZP nem is támogatja a jelenlegi módosítást. Az előterjesztőt képviselő Kaderják Péter, az innovációs és technológiai tárca energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára a feltételezést visszautasította, mégpedig ama érveléssel, hogy ebben az esetben már 2016-ban sem hozták volna helyzetbe Bige László cégét, a Nitrogénműveket. (Kétségtelen: Bige László már vagy egy évtizede összekülönbözött az Orbán-kormányhoz közel álló Csányi Sándor bankvezérrel. Az elmúlt évek során számos jel utalt arra, hogy többen szeretnék, ha megválna százmilliárdos értékűre tett műtrágyagyárától. Így tavaly például környezetszennyezés gyanúja miatt a rendőrség razziázott Bige László szolnoki vegyi üzemében.) Jelenleg milliárdokat takarít meg a Nitrogénművek a tárolási díj visszaigénylésével, mivel évi félmilliárd köbméteres gázfogyasztásával az ország legnagyobb ipari felhasználója – tudtuk meg a társaság környezetéből. Árat értelemszerűen nem emelhetnek, hisz a külföldről behozott műtrágya se lesz drágább. Tovább rontja helyzetüket, hogy Romániában hamarosan árplafont szabnak az ipari gázárnak, ezzel segítve az ottani termelést. A Fidesz-KDNP mozgatórugóiról nem kívántak találgatásokba bocsátkozni, de leszögezték: a Nitrogénművek fejlesztéseik révén továbbra is stabil és nem eladó. Ha nem is ekkora mértékben, de az intézkedés kedvezőtlenül érinti a Borsodchemet, illetve kisebb mértékben - a Csányi Sándor alelnökölte - Molt is. Kaderják Péter azzal indokolta a lépés szükségességét, hogy így több bevételhez jut a stratégiai gáztárolásért felelős Magyar Szénhidrogén-készletezési Szövetség. Ennek révén pedig rezsiemelés nélkül 200-450 millió köbéterrel növelhetik a jelenleg 1,2 milliárd köbméterre rúgó stratégiai gázkészletet. A törvénytervezet egyéb pontjai kapcsán az ellenzéki képviselők élesen bírálták a kormány klímapolitikáját, amit Kaderják Péter védelmébe vett.