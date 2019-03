Az ÁSZ elnöke levélben kéri Kövért, hogy büntesse meg a székházuknál tüntető képviselőket

A Porsche Hungária futott be az Eximbank autótenderén, miközben a bank felügyelőbizottságában a beszállító cég ügyvezetője ül. A külügyi tárca semmi különöset nem lát a dologban.

Mintegy 41,7 millió forintért vásárolt öt darab felső-közép kategóriájú autót közbeszerzés keretében az Eximbank Zrt.: a tender győztese a Porsche Hungária Kft. volt. A cég a becsült értéknél 6 millió forintért olcsóbban kínálta a kocsikat, és 48 hónapig vagy 200 ezer kilométerig érvényes jótállási kötelezettséget is vállalt értük – mindez nem is lenne érdekes, ha az Eximbank felügyelőbizottságában véletlenül nem az az Eppel János ülne, aki pályázaton a győztes Porsche Hungária ügyvezető igazgatója is.