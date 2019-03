Szigorított a jegybank: emelték az egynapos betétek kamatát

Átrendeződni látszik a személyi kölcsönök piaca, csökkentek a kamatok.

Tavaly átlagosan 14,05 százalék volt a személyi hitelek átlagos hitelköltségmutatója (THM), ami igen kedvező az elmúlt évekhez képest – derül ki a Bank360 elemzéséből. Az átlagos költségmutató 2015-ben ugyanis még 20,42 százalék volt, egy évre rá 16,69 százalék, 2017-ben pedig 15,14 százalék volt a jegybanki adatok alapján. A kamatok csökkenése éves viszonylatban is látható: tavaly januárban az átlagos THM 14,41 százalék volt, míg az idén már 13,85 százalékra ereszkedett a mutató. Mindez azt jelenti, hogy az évek során egyre olcsóbban lehetett személyi hitelhez jutni. Ezzel egyidejűleg szinte teljesen eltűntek 2019-re a kínálatból a változó kamatozású személyi hitelek, így ma már nem fenyeget kamatkockázat: a havi törlesztő részlet a futamidő végéig változatlan marad. Hogy ténylegesen mekkora lesz a teljes hitelköltség, az azonban csak a bank egyedi elbírálása után derül ki, és az eredmény merőben eltérhet az átlagtól - hívja fel a figyelmet Veres Patrik, a Bank360 szakértője. Megjegyezte: a konkrét banki kínálat akár az átlagnál kedvezőbb is lehet. Bőven 10 százalékos THM alatt is lehet találni ugyanis egy-egy banknál nagyobb összegű szabad felhasználású kölcsönt. A portál kalkulációja szerint 3 millió forint szabad felhasználású személyi kölcsönt 60 hónapos futamidővel már 7,29 százalékos THM-mel is fel lehet venni, erre pedig nem igazán volt példa az elmúlt néhány hónapban. Több pénzintézet is kínál hitelt 8 százalékos hiteldíjmutató alatt, ebben az esetben a törlesztőrészlet kicsivel több, mint 59 ezer forint havonta. A legkedvezőbb hitelekhez azonban teljesíteni kell a bank és a JTM-szabály (jövedelemarányos törlesztős részlet) által támasztott jövedelmi elvárásokat. A kedvezőbb kamatokért a pénzintézetek nettó 250 ezer forint feletti igazolt havi nettó jövedelmet várnak, de a kamatkedvezmények szempontjából fontos lehet az is, hogy a jövedelem az adott banknál vezetett folyószámlára érkezzen. Nettó 250 ezer forintos jövedelem alatt is találni ugyanakkor kedvező személyikölcsön-ajánlatokat: a 8 százalék alatti THM-hez nettó 200 ezer forintot vár el két pénzintézet, ez alatt viszont már 9,27 százalékos THM-mel találkozhatunk, ami 62 130 forintos törlesztőrészletet jelent. Azaz nagyjából havi 3 ezer forinttal kell többet fizetniük azoknak, akik nem tudnak legalább 200 ezer forintos jövedelmet igazolni. A Bank360 számításai szerint - a teljes visszafizetendő összegeket összehasonlítva - nagyjából 160 ezer forinttal kerül többe alacsony jövedelem mellett a hitel. Ennek oka a portál szakértője szerint az alacsonyabb jövedelemből fakadó nemfizetési kockázat. Mára egyébként a személyi kölcsön vált az egyik legnépszerűbb hiteltermékké, és ez a népszerűség várhatóan idén is emelkedni fog. Míg 2018. januárjában 27,25 milliárd forint értékben folyósítottak a bankok ilyen hiteleket, addig idén már 34,24 milliárd forint fogyott az év első havában, ami 25 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest.