316,10 forinton az euró

Jócskán meghaladta a belépő dolgozók száma a kilépőket tavaly a Budapesti Közlekedési Zrt.-nél (BKV) – közölte a társaság a Világgazdasággal. Eszerint a főállásúak létszáma több mint 400 fővel emelkedett 2018 egészét vizsgálva, beleértve a teljes és a nem teljes munkaidős, valamint a nyugdíjas munkavállalókat is. A BKV azt követően juttatta el a laphoz az adatokat, hogy korábban egy másik statisztika alapján arról számoltak be: az előző évben 677 fő távozott a cégtől, miközben 590 újonnan érkező vállalt munkát. A társaság most kiemelte: az idézett számok csupán a főállású, teljes munkaidős munkaerőre igazak, de nem szerepeltetik a részmunkaidős munkatársakat. Utóbbiakkal tavaly 956-an hagyták ott a BKV-t, és 1369-en léptek be. A cégnél mintegy tízezren dolgoznak. A lap azt írja, a kilépők közül a legtöbben (340-en) közös megegyezéssel bontottak szerződést. Azoknak is magas a száma (253 fő), akik saját maguk kezdeményezték a felmondásukat, nyugdíjazás miatt pedig 210-en számoltak le a társaságnál. A lap kiemeli, hogy az idei első két hónap adatai ellentétes képest mutatnak, ugyanis januárban a kilépők többen voltak a belépőknél (124-81) – ez azonban a BKV szerint egyszeri hatás, amit a szokásosnál több tanfolyam és az ezzel járó lemorzsolódás, valamint a nyugdíjazások számának emelkedése magyaráz. Februárban 92 kilépés mellett 108 belépést regisztráltak.