Egy hétig sem működött a vízautomata, amelyet Áder János adott át Pécsen

Nem elég, hogy a köztársasági elnököt anno tüntetők fogadták annál a pécsi gimnáziumnál, ahol a víz világnapja alkalmából előadást tartott, mostanra még az általa felavatott ivókút is elromlott.

"Hat napig bírta a vízautomata, amit Áder átadott múlt héten" - írta a Facebook oldalán Nemes Balázs, a Momentum politikusa, aki a bejegyzéshez egy képet is csatolt a - kihelyezett felirat szerint - vízvezetékrendszer problémája miatt működésképtelen szerkezetről.A posztot kiszúró Szabad Pécs portál felidézi, hogy Áder János köztársasági elnök múlt héten a március 22-i víz világnapja alkalmából Pécs egyik legpatinásabb középiskolájában, a Leöwey Gimnáziumban tartott előadást a fenntartható fejlődésről és a klímaváltozásról. Ahogy arról mi is beszámoltunk, az államfőt az épület előtt tüntetők várták, akik – többek között - azt skandálták, hogy: "Bábú vagy, János! ; Ne írj alá, János! ; Elnök van, köztársaság nincs! ; Nem bízunk benned, János!".A köztársasági elnök programjának keretében akkor a szóban forgó ivókutat is átadták, aminek a kialakításához az Áderhez kötődő Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány is hozzájárult. Jelenleg úgy fest, ez nem volt túl jó "befektetés".