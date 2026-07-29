Szükségkutakkal, sínlocsolással, ha kell éjszakára átütemezett munkavégzéssel várja a hőséget a főváros

Karácsony Gergely főpolgármester szerint a főváros felkészült, és felhívta a figyelmet arra, hogy különösen ügyeljünk az idősekre, a kisgyermekekre és a hajléktalan embertársainkra.