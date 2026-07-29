Karácsony Gergely főpolgármester szerint a főváros felkészült, és felhívta a figyelmet arra, hogy különösen ügyeljünk az idősekre, a kisgyermekekre és a hajléktalan embertársainkra.
Jelezték viszont, hogy műanyag poharat környezetvédelmi okokból nem biztosítanak, így mindenki hozzon magával kulacsot, vagy újratölthető palackot.
Nem elég, hogy a köztársasági elnököt anno tüntetők fogadták annál a pécsi gimnáziumnál, ahol a víz világnapja alkalmából előadást tartott, mostanra még az általa felavatott ivókút is elromlott.