ÁSZ: 76 ezer forintos kárt okozott a matricázás

A PestiSrácok újságírója aktívan beavatkozott a Czeglédy Csaba ellen zajló büntetőügybe.

Kiadta az ügyészségnek a neki súgó MSZP-s informátort a PestiSrácok újságírója, hátha így eredményesebb lesz a nyomozás, és méltatlankodva kevesellte a „politikai szálat” a büntetőügyben – derül ki a hvg.hu birtokába került nyomozati anyagokból. A portál azt írja: a lap újságírója, Füssy Angéla a dokumentumok szerint aktívan beavatkozott a Czeglédy Csaba ellen zajló büntetőügybe, amikor az ügyészség előtt felfedte és kiadta saját szocialista belső informátorát, aki kifejezetten anonimitást kérve szállította neki az információkat. Mint írják, az erről szóló dokumentumok bekerültek a nyomozati iratanyagba: a több tízezer oldalt kitevő aktában egy külön fejezetet szentelnek a PestiSrácok munkatársától származó, illetve vele kapcsolatos 39 oldalnyi anyagnak. Ez egy saját néven írt beadványát is tartalmazza, amelyet egyenesen a legfőbb ügyésznek, Polt Péternek címzett, mivel szerinte „csak a legmagasabb szintű ügyészi közbenjárás” biztosítja a Czeglédy és társai elleni „eljárás eredményes lefolytatását”. A beadványban 3 oldalon keresztül arról ír Poltnak, hogy „oknyomozó újságíróként olyan információk és kapcsolatok birtokába került, amelyek jelentős mértékben befolyásolhatják” a Czeglédy-ügyet, ezért ezeket továbbadja a vádhatóságnak. Az iratból az is kiderül, hogy már korábban is aktívan belefolyt az ügybe: ugyanígy, bejelentéssel élt a NAV nyomozást folytató Csongrád megyei hatóságánál is, ezt követően ki is hallgatták Szegeden, azonban „sajnálatos tapasztalatai szerint azóta az ügyben érdemi elmozdulás” nem történt. „Hiábavalóan jeleztem, hogy mivel a Czeglédy Csaba alatt kiépült hálózat konkrétan politikai célokat szolgált, a politikai szál nem mellőzhető” – sérelmezi Polt Péternél. A kihallgatásán sajnálatosan azt tapasztalta, hogy az eljáró hatóság „gyakorlatilag teljesen kizárja a politikai szálat, ami a lelke, mozgatója és a célja a bűnszervezetnek”. A PestiSrácok újságírója azért is elégedetlenkedik, mert még tanúkat is szállított a nyomozóknak, de szerinte ezeknek az általa prezentált közreműködőknek a kihallgatása sem volt „teljeskörű”. „Amint kényes részletekről akartak beszélni” az adóhatósági nyomozók „leállították őket arra hivatkozva, hogy politikai kérdések és szereplők nem tartoznak a nyomozáshoz” – sérelmezi a beadványban. Így most már egyesen a legfőbb ügyészhez fordul, hogy „két fontos tényezőt” hozzon a tudomására.