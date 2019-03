Leváltják a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatóját

Megszavazta az Európai Parlament az elmúlt időszakban sokat vitatott szerzői jogi irányelvet, amely új fejezetet nyithat az internetes tartalmak használatában.

A strasbourgi plenáris ülésen 348:274 arányban elfogadott kompromisszumos megoldást hosszú tárgyalások után véglegesítették az Európai Unió jogalkotó társintézményei. Bár a reform ellenzői között sokan az internetes szólásszabadság végét sejtik, a szabályozás sokkal inkább védi azt, kötelezve az internetes platformszolgáltatókat a nem engedélyezett tartalmak kiszűrésére. Bizonyos feltöltött tartalomtípusok és felületek azonban mentesülnek az irányelv hatálya alól: a mémeket vagy a GIF-eket külön kezelik, és a start-up platformokra, valamint az online enciklopédiákra, mint például a Wikipédiára is enyhébb szabályozás vonatkozik majd, mint például a YouTube-ra vagy a Google-re. Az irányelv heves indulatokat váltott ki az elmúlt hónapokban, komoly tiltakozások folytak a napokban is, Németországban tízezrek vonultak utcára. A kérdésben az egyes EP-frakciók és delegációk is megosztottak voltak. Módosító indítványt is benyújtottak a leginkább vitatott 13. cikkelyre vonatkozóan, ám azt nem bocsátották szavazásra. Az Európai Parlament zöld frakciója szerint az egyezmény „fenyegetést jelent a kis kiadók, a szerzők és a felhasználók számára, és azzal a veszéllyel jár, hogy a ma ismert internet kizárólag a technológiai és médiaóriások kezébe kerül”. Kiemelték, a szabályozás normává fogja tenni a kötelező előzetes szűrést, ami komoly korlátozást jelent, ezek a filterek ráadásul nem képesek különbséget tenni a szerzői jogok valódi megsértése és például a törvényeknek megfelelő paródiák között, még a legfejlettebb szoftverek is rendszeresen blokkolhatnak jogszerű tartalmakat.



„Sötét nap ez a szabad internetre nézve”

- írta Twitter bejegyzésében a német kalózpárti EP-képviselő, Julia Reda, a leghangosabb bírálók egyike, s leszögezte, tovább fognak harcolni az új törvény ellen.