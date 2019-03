Fontos pozícióba birkózták magukat Orbán testvérének ismerősei

Egyikük a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) kiemelt közbeszerzéseivel foglalkozó főosztályát vezeti, a másik férfi cége pedig szerződéseket nyert el az adóhivataltól.

Ifj. Orbán Győző egyik ismerőse a NAV közbeszerzési főnöke lett, míg a másik ismerősének cége nagyértékű szerződéseket nyert el az adóhivataltól – derül ki a Direkt36 cikkéből, mely a 444.hu-n jelent meg . A portál szerint Balogh Tamás huszonévesen még egy dél-dunántúli kisváros, Marcali birkózó csapatát erősítette, majd jogi diplomájának megszerzése után éveken keresztül a helyi önkormányzatnál dolgozott beosztott munkatársként. Később aztán feltűnt egy budapesti egészségügyi állami intézménynél, majd pár évvel ezelőtt magas pozíciót kapott az ország egyik legfontosabb hatóságánál: most a Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) kiemelt közbeszerzéseivel foglalkozó főosztályát vezeti. A portál tavaly számolt be arról, hogy sorozatban jutott állami megbízásokhoz egy működő honlappal sem rendelkező informatikai cég, az IMG Solution Kft., amelynek többségi tulajdonosa, Szentgyörgyi Gábor régi személyes ismerőse Orbán Viktor egyik testvérének, ifj. Orbán Győzőnek. Orbán Győző és Szentgyörgyi a birkózás révén került kapcsolatba évekkel korábban. Balogh és Orbán Győző között szintén több kapcsolódási pont van, ismerősei egymásnak a Facebookon, és feltűnnek közös fotókon is. Orbán Győző emellett láthatóan jó kapcsolatban van Balogh apjával, a szintén birkózó sportvezetőként tevékenykedő Balogh Vilmossal is. A portál szerint Szentgyörgyi cégei – köztük az IMG Solution Kft. – számos alkalommal tűntek fel beszállítóként azoknál az intézményeknél, ahol Balogh dolgozott: ilyen volt az a 2017-es, a NAV nyomtatóbeszerzésére kiírt pályázat, amelyet a legdrágább – közel egymilliárd forintos – ajánlattal nyert meg egy olyan cégcsoport, amelynek az IMG is a tagja volt. Az eljárást közelről ismerő források akkor azt mondták a Direkt36-nak, hogy ezt a pályázatot úgy írták ki, hogy a feltételeknek csak az IMG részvételével induló cégcsoport tudjon megfelelni. A történet szereplői közül senki sem reagált a portál kérdéseikre, amelyek többek között arra vonatkoztak, hogy Balogh Tamásnak volt-e bármi konkrét szerepe az IMG által elnyert NAV-os megbízásokban. A portál szerint a három férfit összeköti a birkózó szakosztállyal is rendelkező NIKÉ Sportegyesület is. A 2009 júniusában alapított szervezetnek ifjabb Orbán Győző lett a tiszteletbeli elnöke, és Szentgyörgyi is részt vett az egyesület munkájában. Az egyesület irataiból pedig kiderül, hogy a szervezetet a Balogh család marcali lakcímén jegyezték be, az alapításkor pedig jelen volt Balogh Tamás és édesapja, Balogh Vilmos is, aki aztán az egyesület elnöke lett. A NIKÉ 2016-ban olvadt be a Budapesti Honvéd Sportegyesületbe.