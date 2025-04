Kormányközeliek kampányolnak

Megvannak a 25 milliárd forint értékű állami marketingtender győztesei, akik az elkövetkező egy évben egymással versenyezve fogják végezni az állami cégek, szervezetek kommunikációs feladatait - erősítette meg a Nemzeti Kommunikációs Hivatal is. A győztesek között megtalálhatjuk Szijjártó Péter barátját, aki korábban a Fidesz-frakció kabinettitkára is volt, valamint Rogán Antal szomszédját is. Cégeik nem először kapnak állami megbízásokat, sőt, a pályázat kritériumait megvizsgálva néhányan arra gyanakodnak, hogy kifejezetten "személyre szabták" a kiírást.