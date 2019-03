Eljárás „Putyin komái" ellen

Igen kicsi az esély, hogy átmegy a javaslata.

Bírálatok sorát váltotta ki Horst Seehofer német szövetségi belügyminiszter, aki még kedden tette közzé azt a tervét, amely szerint a feltételezhetően radikális iszlamista kiskorúakat is megfigyeltetik az alkotmányvédelmi hatósággal. A berlini igazságügyi minisztérium máris jelezte: elutasítja a felvetést. A belügyminisztérium tervei szerint a 14 év alattiakról is gyűjtenének adatokat. Az indoklás szerint erre azért lenne szükség, mert „tapasztalataink szerint mind több gyermeket és fiatalt toboroznak a dzsihadisták” – fejtette ki Hans-Georg Engelke belügyi államtitkár. Utalt arra, magas azon fiatalok száma, akik potenciális terroristaként nyilvántartott szüleikkel tartózkodnak Szíriában. Engelke szerint ezek a kiskorúak a későbbiekben visszatérhetnek Németországba. Az előterjesztést jelenleg a minisztériumok vizsgálják, ahol szakértők mondanak értékítéletet róla. A tervek szerint lehetővé tennék az úgynevezett internetes házkutatást, ami azt jelenti, hogy bárki számítógépét a távolból kutathatná át az alkotmányvédelmi hatóság. Erre eddig csak a bajor alkotmányvédelmi hatóságnak volt lehetősége, szövetségi szinten nem volt rá mód. Az alkotmányvédelmi hatóság számára megkönnyítik a telekommunikációs ellenőrzés más formáinak alkalmazását is. A grémium egyszerűbb módon férhet hozzá a feltételezett terroristák kódolt kommunikációjához olyan alkalmazásokon, mint a Whatsapp, vagy a Telegram. Kiterjesztenék továbbá a hatóság megfigyelési hatáskörét a banki, távközlési vállalatoknál is, így könnyebben szerezhetne be adatokat a potenciális terroristákról. Felettébb csekély azonban az esély arra, hogy Seehofer előterjesztését változatlan formában fogadja majd el a berlini szövetségi parlament, mivel a német igazságügyi minisztérium máris jelezte, elfogadhatatlannak tartja a gyermekek megfigyelését. A szociáldemokrata Katarina Barley által irányított igazságügyi tárca jelezte, jogi szempontból átfogó vizsgálatnak kívánja alávetni a tervezet többi pontját is – jelentette a Funke médiacsoport kormányzati körökre hivatkozva. Az igazságügyi tárca szerint az alkotmányvédelmi hatóságot jóval nagyobb hatalommal ruháznák fel annál, mint amit a fennálló jogszabályok megengednek. A minisztérium utal arra: a nagykoalíció pártjai – a CDU/CSU és az SPD – által megkötött koalíciós szerződésben megállapodás született arról, hogy a hírszerzést szigorúbban ellenőrzi majd a parlament, erről azonban az előterjesztésben szó sincs. A nagykoalíció egyébként három évvel ezelőtt döntött úgy, hogy 16 helyett már 14 év feletti gyermekeket is megfigyelhet az alkotmányvédelmi hatóság. Seehofer azonban ezt a korlátozást is felszámolná.