Még a héten jöhet az újabb Brexit-szavazás a brit parlamentben

Eközben már közel 6 millió brit követeli hivatalos petícióban a kilépési folyamat leállítását, a kormány mégis hajthatatlan.

Szerdán utalt rá Theresa May brit miniszterelnök, hogy még a héten új Brexit-szavazás jöhet a brit parlamentben: az ország EU-tagságának megszűnéséről, annak feltételrendszeréről novemberben elért, a londoni alsóház által azonban eddig kétszer is nagy többséggel elutasított megállapodást a kormány a héten ismét az alsóház elé terjesztheti vitára és szavazásra.

A képviselői kérdések és azonnali miniszterelnöki válaszok szokásos szerda délutáni alsóházi órájában egy kormánypárti képviselő felrótta, hogy jóllehet



May az elmúlt hónapokban "száznál is többször" megígérte a kilépés pénteken lejáró eredeti határidejének betartását, az utolsó pillanatban mégis a Brexit elhalasztását kérte az EU-tól.

Válaszában Theresa May kijelentette: a kormány a Brexitet mindenképpen garantálni tudja, abban az esetben, ha a kérdező képviselő és kollégái "ezen a héten" támogatják a kilépési feltételeket tartalmazó megállapodást.

A brit EU-tagság eredetileg most pénteken, brit idő szerint 23 órakor, közép-európai idő szerint éjfélkor szűnt volna meg. Theresa May azonban - miután az alsóház januárban 230, két hete 149 fős többséggel elvetette a Brexit-megállapodást - a múlt héten hivatalosan kezdeményezte az Európai Uniónál a Brexit határidejének június 30-ig terjedő halasztását. Az EU a csütörtök-pénteki csúcsértekezleten végül olyan megoldásra jutott, hogy ha a brit parlament ezen a héten elfogadja a Brexit-megállapodást, a kilépés május 22-éig - az európai parlamenti választások előtti napig - halasztható. A Brexit-egyezmény újbóli elutasítása esetén viszont a brit kormánynak április 12-éig ismertetnie kell az EU-val a további menetrendről szóló elképzeléseit, és döntenie kellene arról is, hogy részt akar-e venni az EP-választásokon.

Ha erre a brit kormány hajlandó, akkor az EU-csúcson elért megállapodás alapján a Brexit hosszabb ideig tartó - egyelőre kijelölt határidő nélküli - halasztása is szóba kerülhet, ha viszont London továbbra is elveti a részvételt az EP-választásokon, akkor április 12-én elvileg megállapodás nélkül megszűnhet a brit EU-tagság.



May többször megerősített álláspontja az, hogy a kormány csak akkor terjeszti harmadszor is az alsóház elé a Brexit-megállapodást, ha biztos abban, hogy ezúttal meg tudja nyerni a képviselők többségét az egyezmény támogatásának. A héten már voltak olyan utalások a kormány részéről, hogy ez nem kizárt.