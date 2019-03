Készpénzt és sonkára váltható utalványt is kapnak egyes nyugdíjasok húsvétra

Az önkormányzatok igyekeznek kitenni magukért a közelgő ünnep - vagy épp a szintén közelgő választások - miatt. Egy biztos, ha lesz is országos juttatás, ezúttal nem Erzsébet-utalvány formájában.

Az Erzsébet-utalvány megszűnése miatt a nyugdíjasok Edenred kártyát kapnak. Ezt számos helyen elfogadják: hideg- és meleg étel mellett háztartási- és vegyi árura, gyógyszertári termékekre, ruhaneműkre, sportszerekre, szépségápolási termékekre és műszaki cikkek vásárlására is felhasználható, továbbá éttermekben is lehet vele fizetni. A makói képviselők nem bízták a véletlenre, március 16-án maguk kezdték meg az utalványok kihordását, és várhatóan április közepéig eltart, mire végeznek vele.Az Edenred kapcsán korábban a g7.hu írt arról, hogy a francia cég lehet az Erzsébet-utalvány megszüntetésének egyik nyertese.

Dunaújvárosban is várhatják a postást a nyugdíjasok. "A nyugdíjszerű ellátásban részesülő időskorúak, megbecsült korúak esetében a tavalyi évben is két alkalommal, az idei évben is két alkalommal tud az önkormányzat egyösszegbeli ötezer forintos támogatást adni a Dunaújvárosban élő időskorúaknak" - mondta a közgyűlés február 12-i közmeghallgatásán Cserna Gábor polgármester. Egy 2015-ös helyi rendelet szerint hivatalból karácsonykor és húsvétkor annak jár a támogatás, akinek a nyugdíja nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum hétszeresét, azaz 199 500 forintot.Az esztergomi képviselő-testület is úgy ítélte meg a helyi költségvetés helyzetét, hogy a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódóan a 70. életévet betöltő esztergomi lakóhellyel rendelkező személyek, valamint a kérelmező nagycsaládosok részére 5 ezer forintos vásárlási utalványt biztosít.