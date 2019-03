Élelmiszeripar: A Túró Rudi és a nagy semmi

Amíg Ausztriában jószerivel a magyar árakon, vagy alig drágábban jobb minőséget kínálnak, addig, aki teheti, ott fog vásárolni - véli Raskó György, agrárközgazdász, mezőgazdasági vállalkozó.

Mi a baj a hazai termékekkel? Hogy egy aktuális témával kezdjem, a hazai tejiparnak jószerivel egyetlen minőségi márka terméke van, a Túró Rudi. Annak hiába emelik az árát, drágábban is megveszik, főleg a szülők, mert a gyerekek nagyon szeretik. De én egyetlen más ilyen ismert és népszerű márkanevet sem tudok mondani. Túl nagy igyekezetet sem tapasztalok a cégek részéről, hogy ilyeneket felépítsenek. Hiába vannak jó minőségű tejfölök, az tömegtermék. A hazai tejipar egyelőre nem tud versenyezni a multik joghurtjaival sem. Fejleszteni kellene a technológiát is, de erre is csak néhány üzem vállalkozik. Az élelmiszeripar szereplői többször is kampányoltak a magyar termékek vásárlása mellett. Ezek nem hatnak a fogyasztókra? Ezek csak abban az esetben hatásosak, ha a reklám mögött valóban jó minőségű termék áll. Amíg például Ausztriában jószerivel a magyar árakon, vagy alig drágábban jobb minőséget kínálnak, addig, aki teheti, ezután is ott fog vásárolni. Ön milyen termékeket vásárol itthon? Mindig igyekszem hazai gyártású cukrot, tejterméket vásárolni. Márcsak azért is, mert magam is termelő vagyok. Magyar sonkát és felvágottat viszont nem veszek, mert nekem nem megfelelő a minőségük. Kénytelen vagyok spanyol, olasz, francia húskészítményeket venni. A hús ágazatban is hasonlóak a gondok, mint a tejiparban.