Lövöldözés a körúton (videó)

A járókelők bandák közötti leszámolásról pletykálnak.

Fél nyolc táján lövöldözés volt a fővárosi Teréz körút és Aradi utca sarkán. A nagy erőkkel kivonuló rendőrség jelenleg is igazoltatásokat végez. Most épp a számos, falhoz állított gyanúsítottat kérdezik ki. A járókelők bandák közötti lövöldözésre gyanakszanak. Tudósítónk szerint a rendőrök kést is emlegettek, illetve az egyik civil ruhás egy pisztolyt vizsgált.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletén az Indexnek este 8 körül meg is erősítették, hogy rendőri intézkedés zajlik a helyszínen, a részletekről későbbre ígértek tájékoztatást. Fontosnak tartották ugyanakkor hangsúlyozni,hogy a jelenlegi információk szerint

éles lőfegyver nincs a helyszínen, egy gázriasztó pisztolyról lehet szó.