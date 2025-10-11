A nők a kuncsaftok által fizetett pénz harmadát-negyedét tarthatták meg.
A VI. kerületi rendőrkapitányság kéri, hogy aki felismeri az elkövetőt, tegyen bejelentést.
Mindketten fejsérülést szenvedtek, és egyikük gerinctájékon is megsérült.
A Fővárosi Ítélőtábla szerint a védő által csatolt szakvélemények egyike sem tartalmaz olyan bizonyítékot, amely alkalmas lehet a jogerős ítélet megállapításainak cáfolatára. A végzés nem végleges.
Egyikük belenézett a ház bejáratánál lévő kamerába, kapucnit húztak, majd berúgták a kaput.
Nagyot néz az ember, ha Firenzébe veti a jó sorsa, és megáll a Palazzo Strozzi előtt: te jó ég, ez ekkora?! Persze, a reneszánsz monstrum ismerős minden pestinek, de mi egy jóval kisebb változathoz vagyunk szokva. Alacsonyabbhoz, kisebb kapuval, apróbb oroszlánfejekkel és a szájukban tartott szerényebb karikákkal. A mieinket a flaszterről is kényelmesen fel lehet érni, nem kell hozzá egy délceg paripa hátán ülnünk.
A sértett egy étterem bejárata előtt szundított el, rögtön ki is zsebelték.
A szerda esti fővárosi lövöldözés egy családi viszály brutális felvonása volt, az rendőrség szerint apa megkéselte volna saját gyerekét, aki lövésekkel védekezett - és beszállt a kisöccs is.
Életfogytig tartó szabadságvesztést kért az ügyész a Teréz körúti robbantás vádlottjára hétfőn a Fővárosi Törvényszéken – írja az MTI.
Beszakadt mindkét dobhártyája, egy szög a koponyájába fúródott, egy másik a vastagbelébe, egy repesz pedig a bordái közé került a Teréz körúti robbanásban megsérült rendőrnek - derült ki a büntetőper hétfői tárgyalásán. A másik járőr súlyos agysérülést szenvedett.
Fertőző bőrbetegsége miatt karanténba került a Teréz körúti robbantással gyanúsított P. László - írja a Blikk.
Nyolc hónappal a merénylet után újra egészségesen jelentkezett szolgálatra az a két rendőr, akik életveszélyes sérüléseket szenvedtek a Teréz körúti robbantásban. Június 1-től folytatják hivatásukat.
A Teréz körúti robbantás nyomozásában továbbra sem végezték el az antropológusi vizsgálatot, mivel a hatóság még nem foglalta jegyzőkönyvbe, hogy pontosan mi látható a térfigyelő kamerák felvételein - írja a Magyar Idők.
Nem védence látható a robbantás időpontjában készült térfigyelő kamerás felvételeken, P. László ügyvédje szerint Indítványozták antropológus igazságügyi szakértő bevetését, hogy összehasonlítsa a gyanúsított alkatát és fejformáját a felvételeken szereplő emberével, január közepén kitűzhetik a vizsgálat időpontját is. A szakértők a gyanúsított és a térfigyelő kamerák felvételein szereplő robbantó alkatát hasonlítják össze – írta szerdán a Magyar Idők.
Egy gazdátlan csomag átvizsgálása miatt a rendőrök lezárták a Teréz körút Podmaniczky út és Váci út közötti szakaszát teljes szélességében. A rendőrség tűzszerészei a bőröndöt átvizsgálták, abban robbanószert vagy robbantásra alkalmas eszközt nem találtak. A bőrönd üres volt. A zárást már feloldották.
Továbbra is hallgat a Teréz körúti robbantással gyanúsított férfi, ügyvédje szerint azonban P. László nem azért, mert titkol valamit, hanem azért, mert "nincs mit mondania az ügyről". A védő a Blikknek elmondta, hogy már több ezer oldalnyi hivatalos irat született a robbantás kapcsán, majd azzal viccelődött, hogy ő már meg sem próbálja átrágni magát a papírhalmon, olvassa végig az ügyészség a tengernyi dokumentumot.
3,5 millióért vett házat márciusban a Zalai megyei Homokkomáromban a Teréz körúti robbantással gyanúsított férfi - írja a Bors. A helyiek csak néha látták felbukkanni a férfit, és azt sem tudják, honnan volt pénze az ingatlanra.
Magára hagyott táskát találtak a Teréz körúton. Rengeteg rendőrautó volt az Oktogonnál, mentők és kutyás rendőrök is kimentek a helyszínre.
A Nagykanizsa melletti Homokkomáromban, egy helyi pincében lakott március óta a Teréz körúti robbantás gyanúsítottja, akinél robbanóanyagokat találtak a napokban - közölte pénteken a Zalai Hírlap.
A Teréz körúti robbantással kapcsolatban rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a Központi Nyomozó Főügyészség és a Terrorelhárítási Központ (TEK), miután tegnap késő délután elfogták a támadás feltételezett elkövetőjét. A gyanúsítottról elmondták, hogy magyar állampolgár, büntetlen előéletű. Előre kitervelten, több emberen, hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletével és robbanóanyaggal visszaéléssel gyanúsítják.
A rendőrség a szeptember 24-én történt a Teréz körúton történt robbantás után teljesen felporszívózta a környéket, a Magyar Nemzet szerint még az utcán eldobott üdítődobozokat, szövetdarabokat és papír zsebkendőket is összegyűjtötték, hogy később ezeket is bizonyítékként használják fel a tettes elleni eljárásban.
Négy korábbi pokolgépre is kísértetiesen hasonlít a Teréz körúton használt csőbomba szerkezete - írja a kormányközeli Magyar Idők, utalva arra, hogy a férfinek nem ez lehetett az első merénylete. Mint írják, a támadó által használt bomba alig különbözik a 1989-ben a 2-es metrón, illetve 1996-ban a kukában elrejtett szerkezettől, amivel arra céloznak, hogy a robbantónak köze lehetett ezekhez a merényletekhez is. A gond csak az, hogy a rendőrség továbbra is 20-25 év körüli férfit keres, aki '89-ben így még meg sem születhetett, de '96-ban is csak kisfiú lehetett. A lap szerint már alvilági emberek is keresik a körúti robbantót.
Cáfolta az ügyészség a Blikk információját, miszerint a térfigyelő kamerák a Népligetig tudták követni a Teréz körúti robbantót, de ott nyoma veszett. A Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője szerint előlük nem tűnt el a merénylő ott sem, de azt elismerte, hogy még titokban szerették volna tartani ezt az információt.
A Blikk értesülése szerint a férfi, miután robbantott a Teréz körúton, gyalog menekült el a helyszínről. A nyomozók a kameraképek kielemzése után arra jutottak: a bűncselekmény helyszínétől a Népligetig ment, és közben ( a már ismert ruhaváltáson kivül ) mégegyszer átöltözött.
A rendőrség gyanúja szerint egy nő 25 millió forintért elárulta volna az elkövető kilétét, ám kiderült, hogy blöffölt. A nő tagad, szerinte valaki a nevében küldött e-mailt a miniszterelnökségre. Jelentős kárt okozó csalás bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt folyik eljárás ellene – tudta meg az ATV.
Továbbra is nagy erőkkel nyomoz a rendőrség a Teréz körúti robbantás ügyében. A police.hu-n közzétett közleményben az ORFK Kommunikációs Szolgála azt írta: egy percig sem érezheti magát biztonságban az elkövető, a nyomozati cselekmények és a rendőri jelenlét során több más bűnöző is rendőrkézre került.
Jelenleg sem tud semmit a nyomozást vezető ügyészség a két rendőr sérülését okozó Teréz körúti robbantó kilétéről. Az ügy felderítéséhez már kevésnek tűnik a tízmilliós vérdíj.