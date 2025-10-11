Körúti robbantás - Hiteltelen teóriákkal riogat a Magyar Idők

Négy korábbi pokolgépre is kísértetiesen hasonlít a Teréz körúton használt csőbomba szerkezete - írja a kormányközeli Magyar Idők, utalva arra, hogy a férfinek nem ez lehetett az első merénylete. Mint írják, a támadó által használt bomba alig különbözik a 1989-ben a 2-es metrón, illetve 1996-ban a kukában elrejtett szerkezettől, amivel arra céloznak, hogy a robbantónak köze lehetett ezekhez a merényletekhez is. A gond csak az, hogy a rendőrség továbbra is 20-25 év körüli férfit keres, aki '89-ben így még meg sem születhetett, de '96-ban is csak kisfiú lehetett. A lap szerint már alvilági emberek is keresik a körúti robbantót.