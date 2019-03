Novák vs. Bangóné – 1:0

Komoly témákról, demográfiáról és családpolitikáról vitázott szerda este a fideszes Novák Katalin és az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikó – a barátságos indulás után nem kegyelmeztek egymásnak.

Nagy bátorság kell egy ilyen esemény megszervezéséhez – kezdte felvezetésként Novák Katalin családügyi államtitkár azon a szerda esti családpolitikai vitán, amit a Joghallgatók Önképző Szervezete rendezett az ELTE Jogtudományi Karán. Novák vitapartnerének az MSZP-s Bangóné Borbély Ildikót kérték fel, a középpontban a jelenlegi demográfiai helyzet és az Orbán-kormány arra adott válaszai álltak. Az államtitkár már az elején leszögezte: a kormány senkit nem akar gyermekvállalásra kényszeríteni, de azokra, akik erre adják a fejüket, kiemelt figyelmet fordít. Bangóné barátságosan indított, kijelentette: Novákkal egyetért abban, az egyik legalapvetőbb családi érték a felelősség. Hozzátette: a kormány családpolitikája egyedülálló Európában – abban a tekintetben legalábbis, hogy minden ország családpolitikája más és más. Novák ezt elismerésnek vette, mire Bangóné mondandóját kiegészítette azzal: az azért elkeserítő, hogy ma minden hatodik magyar gyermek külföldön születik. – A statisztika világa a helyesíráshoz hasonlóan nehéz terep – szúrt oda az államtitkár a szocialista politikusnak, utalva az elmúlt hetek zavarba ejtő ellenzéki akcióira, amikor helyesírási hibákat tartalmazó feliratokkal tiltakoztak a kormány ellen. A témához visszatérve közölte: nincs olyan statisztikai adat, ami bizonyítaná Bangóné állítását. Úgy véli, a statisztikák szerint a gyerekek mintegy két százaléka születik külföldön, amiben semmi rosszat nem lát. Szerinte a magyar fiatalok külföldi munkavállalása nem probléma, inkább lehetőség. Bangóné láthatóan zavarba jött az államtitkár szavaitól – különösen a helyesírási fiaskó megemlítése után – majd kijelentette: döbbenetes, hogy a kormányban továbbra is azt gondolják, a fiatalok kalandvágyból mennek külföldre, miközben az elvándorlás égető probléma. Novák erre felidézte: 2004-ben, az uniós csatlakozáskor épp a szocialisták kampányában jelent meg a „nyiss cukrászdát Bécsben” és más hasonló gondolat. Szerinte egyébként is komolytalan, hogy ellenzékben a családok mennyire fontosak lettek a szocialisták számára, holott amikor kormányon voltak, számtalan „családellenes lépés” történt, mint például a GYES harmadik évének eltörlése, a családi pótlékra való jogosultság megnyirbálása, az első Fidesz-kormány által bevezetett családi adókedvezmény eltörlése. Bangóné szerint ennek ellenére sokkal több gyermek született az ő kormányzásuk alatt, mint most. Novák szerint amit a jelenlegi kormány tesz a gyermekvállalási kedv növeléséért, példa nélküli egész Európában: babaváró hitellel, kamatmentes kölcsönökkel, CSOK-kal mintegy 25 millió forintot is kaphatnak a fiatalok az államtól, amit – ha teljesítik a születendő gyermekek számára vonatkozó vállalásaikat – vissza sem kell fizetniük. Bangóné kiemelte: az anyagi támogatás nem elég, ahhoz, hogy a fiatalok bátran alapítsanak családot, jól működő egészségügy, minőségi oktatás, megfelelő szociális hálózat kell – ezeken a területeken viszont épp elvérzik az ország. Novák ezt elintézte annyival: azon dolgoznak, hogy az említett területeken javuljon a helyzet. Bangóné szerint a szocialisták – kifogásaik ellenére – meg fogják szavazni a családvédelmi törvénycsomagot, cserébe a kormánypártoktól elvárnák, hogy az ellenzék módosító javaslatait ne söpörjék le csuklóból az asztalról. Novák kijelentette: a szocialisták „bukott családpolitikáját” biztos, hogy semmilyen formában nem fogják visszahozni. A szócsata több fordulata nagy derültséget keltett a többségében fiatal jogászhallgatókból álló közönségben – az államtitkár javára.