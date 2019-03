Kommandósok csaptak le az emberkereskedelemmel gyanúsított fóti családra (videó)

A TEK egységei páncélozott terepjáróval, teljes fegyverzetben „látogatták meg” a háromtagú, a gyanú szerint Németországban szexmunkásokat futtató családot.

Gáz és gumilövedékes pisztoly, 4 millió forintnyi készpénz, lakásbérleti szerződések– ezeket foglalták le a rendőrök a fóti famíliánál, amely a nyomozati adatok szerint magyar nőket dolgoztatott prostituáltként Németországban.

Az N.-családon kedden reggel ütöttek rajta, az akció során pedig a TEK kommandósait is bevetették, mivel tudtak a házukban tartott fegyverekről. A három családtagot most emberkereskedelemmel és más bűncselekményekkel is gyanúsítják: a rendőrség szerint nem csak futtatták, de bántalmazták és megfélemlítették a szexmunkásokat, a bevételüket vagy részben vagy teljes egészében elvették tőlük.