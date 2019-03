Már "beköltöztek" a Nébih tojáskeltetős valóságshow-jának lakói

Csütörtöktől elkezdődik az esti séták szezonja a Fővárosi Állat- és Növénykertben, ahova a kulisszák iránt érdeklő látogatókat várják.

Évek óta nagy népszerűségnek örvend az Állatkerti Alapítvány szervezésében kéthetente csütörtök esténként meghirdetett program, idén számos új helyszínt is bekerül az esti program állomásai közé - írta az MTI az intézmény közleménye alapján.

Az éjszakai állatkert szinte olyan, mint egy igazi dzsungelkaland

- olvasható az esemény honlapján.

Az előzetesen regisztrált látogatók szakvezetővel bebarangolhatják a kertet, beleshetnek a rácsok, az üvegfalak és a kifutók mögött zajló titokzatos életbe is. Látható lesz a például az állatorvosi rendelő, a takarmánykonyha, egész közelről szemlélhetők a legkülönlegesebb állatok, sőt még az akvárium egyébként láthatatlan része is. Az eddigi évek során vendégeink jártak már a zsiráfok fellegvárában, kézbe vehették az óriáskígyót, és megismerkedhettek Gézával, a tapírral is.

A résztvevők állatkerti hátizsákot, elemózsiás csomagot is kapnak a csaknem háromórás programra. A sorozat csütörtökön kezdődik és szeptember 26-ig tart, rossz idő esetén a sétát másnap rendezik meg.